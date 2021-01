Otero Alcántara manda mensaje al régimen cubano: Si el ministro Alonso no dimite exijo la dimisión de Díaz-Canel

Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado a las ocho y media de la mañana de este sábado y, desde su casa, transmitió un mensaje en el que volvió a exigir la dimisión del ministro de cultura Alpidio Alonso por el manotazo y la violencia desatada contra los jóvenes que se congregaron frente al ministerio el pasado 27ENE.

“Voy a mandar un mensaje a la dictadura: si el ministro no dimite, voy pa’ arriba de Díaz-Canel. Él tiene que hacerse responsable por la dimisión del ministro y también la Asamblea del Poder Popular. Por eso voy de nuevo para el Capitolio”, avisó Otero Alcántara en una transmisión en directo que hizo desde su cuenta de Facebook.

El líder del Movimiento San Isidro (MSI) aprovechó para contar detalles de su detención, ocurrida ayer al salir de su casa camino al Capitolio, lugar en el que había convocado una manifestación para protestar por la violencia ejercida contra ciudadanos pacíficos ante la sede del ministerio de cultura y exigir la dimisión de Alonso.

Nada más salir de su casa, Otero Alcántara fue detenido y conducido en una patrulla hasta la estación policial de Regla. Allí le tuvieron desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche, todo el tiempo sentado en el asiento trasero del patrullero. Aunque le dieron de comer, considera que se le sometió a un “mecanismo de tortura” para ver si perdía los nervios y les daba el pretexto de acusarlo de violencia o desacato.

Estando en la unidad de Regla, fue “entrevistado” por un oficial represor que le avisó que “esto es una guerra y yo estoy en guerra contigo”; a lo que el artista respondió que él no estaba en guerra contra él, sino exigiendo sus derechos y los derechos de todos los cubanos.

“La próxima vez que quieran dialogar, tendrá que ser con gente que defina cosas en este país”, dijo Luis Manuel, quien compartió que había escuchado la directa de su colega Tania Bruguera y compartía su idea de que, en su condición de artista, no quería tener más diálogo con policías o agentes de la seguridad del estado, sino con funcionarios de cultura.

Pero no con el ministro Alonso que, insistió, “tiene que dimitir”. Otero Alcántara denunció que le habían quitado el pulóver que llevaba y que tenía un cartel que decía “exprésate”, regalo de unas amigas artistas (María Matienzo y Kirenia Yalit Núñez Pérez) que ya le habían prometido volver a regalarle otro.

“El ministro no va a dimitir. Esto es guerra tú verás lo que te va a pasar”, le dijo el represor que lo entrevistó en la unidad de Regla. De allí lo trasladaron a la unidad policial del municipio San Miguel del Padrón, donde lo conocían de anteriores detenciones y donde se produjo una escena que Otero Alcántara compartió con sus seguidores.

“Los policías de allí son mis socios, me conocen de otras veces”, expresó el líder del MSI. “Vino un policía y me dio un abrazo y un beso, y me dijo delante del ‘seguroso’: ‘coño Alcántara, contigo sí se puede tumbar a [los que gobiernan] este país’”, contó Luis Manuel. Las escenas de empatía con los supuestos “mercenarios” son cada vez más frecuentes entre la población cubana, pero no deja de llamar la atención que se produzcan ya incluso dentro de las propias instituciones represoras.

Asimismo, Otero Alcántara fue reconocido por las otras personas que se encontraban en los calabozos a los que fue llevado en la estación de San Miguel hasta esta mañana. “¿Tú no eres el del Movimiento San Isidro?”, le preguntaron. “Creemos en ti… creemos en ti… estamos contigo”, le expresaron.

Cuando lo llevaron de vuelta a su casa, esposado en la patrulla, el artista le indicó a los policías que ni se molestasen, que él volvería a salir. “No gasten gasolina en mí, sino en ambulancias y transporte público”, les dijo. A lo que los policías le dijeron que cumplían órdenes y que él hiciese lo que creía que tenía que hacer.

Y lo que cree Otero Alcántara que debe hacer es seguir manifestando su rechazo hacia un ministro que no le representa y que no está en condiciones de seguir ostentando el cargo y la responsabilidad que representa. En ese sentido, comparó el presunto desacato por el que Denis Solís fue juzgado en 48 horas y condenado a 8 meses de prisión, con el violento episodio protagonizado por el ministro Alonso. Para él pide la dimisión en 48 horas también, por incapaz y por su violenta agresión.

El huelguista de San Isidro reiteró que, luego de coordinar con el MSI y el 27N, volverá a salir a exigir la dimisión de Alpidio Alonso. Si no dimite o las autoridades competentes lo cesan en el cargo, Otero Alcántara avisa que sus manifestaciones serán para exigir la dimisión de Miguel Díaz-Canel.

“Mi madre me enseñó que cuando un profe me daba un golpe tenía que irse de la escuela, y si no el director. Y daba tremendo bateo”, compartió. “Sigo creyendo en el diálogo, pero ahora con la exigencia de la dimisión del ministro y la liberación de Denis Solís”, explicó Luis Manuel, quien terminó agradeciendo el apoyo de todos. “Esto lo hacemos por amor”, concluyó.