Ulises Toirac: ¿Dónde se hacen los trámites migratorios para vivir en el NTV?

El humorista cubano Ulises Toirac cargó una vez más contra la realidad actual de Cuba en sus redes sociales cuestionando, de modo irónico e hilarante, la situación ilusoria y entusiasta descrita por el Noticiero Nacional de Televisión (NTV) Cubana, cuando el país enfrenta una de las peores crisis económicas de su más reciente historia.

“Me cansé, amigos, lo siento. ¡Díganme traidor o lo que les dé la gana! ME VOY DE ESTE PAÍS. ¿Dónde se hacen los trámites migratorios para vivir en el NTV?”, escribió el humorista este sábado en Facebook.

La contraparte del mundo perfecto descrito por el NTV, con sus proyectos gigantes de desarrollo económico en el Mariel y el sacrificio del pueblo alegre y próspero, son la escasez de productos básicos, las colas para comprar comida, la represión a los que piensan diferente y la inflación económica.

A tal punto ha llegado a distanciarse lo descrito por el NTV de lo que ocurre en las calles de Cuba, que Ulises Toirac ha hecho desternillarse de la risa a muchos cubanos al sugerir que el NTV constituye otro país distinto a la isla.

La publicación del anfitrión del clásico programa humorístico ¿Y tú de qué te ríes?, ya ha generado más de 100 comentarios y más de 700 reacciones en Facebook.

El usuario José Miguel Pascual Martí recordó unos versos de la histórica canción de Carlos Varela, La política no cabe en la azucarera: “Hace muchos años Varela lo dijo en una canción '...todos quieren vivir en el noticiero, ahí no falta nada y no hace falta el dinero...'”.

Algunos se limitaron a decir: “ese es el mejor país”, o invitar a que los cubanos fueran “pa allá”, refiriéndose al NTV de modo irónico.

Otros fueron más allá y comentaron también con humor y chistes internos: “¡Múdate para el Mariel! Ahí vas a tener cigarros, apartamento nuevo con jardines, aceras y calles nuevas, no te va a faltar el agua, ni la pintura para la casa, tampoco te va a faltar el picadillo y mucho menos los culeros desechables pa cuando te hagan falta”, dijo un usuario.

Anteriormente, Ulises Toirac había bromeado sobre la falta de cigarros en sus redes sociales y, justo hoy, el NTV transmitió un extenso reportaje sobre los “logros” del gobierno en el puerto del Mariel.

Siempre desde la risa, Ulises Toirac se ha mostrado muy crítico ante la situación política y económica que atraviesan los cubanos, debido a la mala administración de los recursos del país por parte de sus gobernantes y la crisis generada por el COVID-19.

En diciembre, el humorista cubano le escribió una carta hilarante a Santa Claus donde comentaba la realidad del país.

“Casi prefiero no pedirte, porque como vienes del Polo NORTE, puedo buscarme tremenda jodienda y ser catalogado de mercenario. Pero me voy a arriesgar porque para eso son las Navidades: para arriesgar... Para pedirte a ver qué puedes resolver”, escribió Ulises Toirac en medio de la represión desatada por la Seguridad del Estado cubana contra los huelguistas de San Isidro.