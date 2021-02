Yunior García: protagonista de un "golpe blando" y otras difamaciones de la prensa oficialista

El dramaturgo cubano Yunior García Aguilera denunció la difamación de la que es objeto por parte del vicepresidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) quien, en un artículo publicado en el sitio oficialista Cubadebate, lo vincula a una presunta trama de personas y organizaciones que pretenderían inducir un cambio de régimen en la isla.

García Aguilera, uno de los tres miembros del 27N que se reunirían con el viceministro de Cultura Fernando Rojas el pasado miércoles en la sede del ministerio de Cultura (MINCULT), denunció que el objetivo de artículos como “¿Filantropía o mercenarismo? Legionarios de Goliat (I)” es el de confundir y “desmotivar a las personas que siguen mis publicaciones”.

El artículo, escrito por Ernesto Limia Díaz y reproducido en otros sitios oficialistas, apunta al director teatral García Aguilera como el “más valioso aporte al programa de cambio de régimen” diseñado por prestigiosos académicos y expertos en procesos de democratización, al que el autor señala como figuras claves de agencias estadounidenses y ONG’s internacionales con una agenda injerencista para la transición a la democracia en Cuba.

Un evento académico organizado en Madrid en 2019, al que asistió durante cinco días el dramaturgo cubano y “departió con viejos activos de la NED dentro de la contrarrevolución criolla”, sería la prueba de que Yunior es un discípulo de las teorías sobre procesos de transición a la democracia, justicia transicional y otras áreas de pensamiento político que aterran a las dictaduras y regímenes totalitarios en el mundo.

“Cubadebate y La Jiribilla vuelven a hacer uso de la conspiranoia para tramar su inverosímil teoría contra mí. Cinco días en Madrid bastaron para doctorarme en golpes blandos, revoluciones de colores, kung-fu y sabe Dios qué otra disciplina propia de un agente 007”, publicó en un post de su Facebook el dramaturgo.

En el mismo, García Aguilera también denuncia la adscripción a estas absurdas ideas y difamaciones de la institución para la que ha trabajado durante años. “El Consejo Nacional de las Artes Escénicas, la institución donde he trabajado casi toda mi vida, se suma a la comparsa y comparte la publicación en su página de Facebook. ¿Qué viene luego?”, se pregunta.

“Supongo que en el fondo saben la verdad. La Seguridad del Estado no ha escatimado en gastos, en tiempo o en mandar a sus mejores oficiales para investigarme, persuadirme, aconsejarme, vigilarme. Si son tan buenos en su oficio ya deben tener la certeza de que nadie, absolutamente nadie me dirige desde ningún lugar, de que no soy financiado por el Departamento de Estado norteamericano y de que no colaboro con ningún servicio de inteligencia”, afirmó el joven al que impidieron llegar al MINCULT el 27ENE.

El objetivo es confundir, denuncia García Aguilera. “Desmotivar a las personas que siguen mis publicaciones. Intimidar a otros artistas para que se alejen de mí, como si fuera un apestado. Disminuir la solidaridad de mi gremio. Asesinar mi reputación. Obligarme a asumir posturas radicales. Minimizar el alcance de mis obras. Preparar el camino para una censura definitiva sin generar consecuencias. En fin... Todo lo que aparece en el manual ‘Cómo destruir la imagen de un artista’, según Pepito Stalin”.

No obstante, el joven intelectual afirma que no lo van a conseguir, por la sencilla razón de que no está solo y cada día que pasa se suman más voces a la causa que ellos defienden, la de la libertad.

“Pierden su tiempo. No se trata de mí, señores encargados de mi expediente. No me dediquen tanto esfuerzo. Son muchos los cubanos que están hartos de tanta intolerancia, de tantas mentiras y de tanto odio. Son ustedes mismos, los maquiavélicos que construyen estas infamias desde alguna oficina del Kremlin habanero, los que están mostrando el peor rostro de Cuba. Y el mundo nos mira”, contestó García Aguilera a funcionarios y represores.

El artículo de Cubadebate es un ripio académico plagado de citas y fragmentos descontextualizados con los que pretende hacer valer la tesis de que, tanto García como los otros que menciona, buscan dar un “golpe blando” en Cuba. Al menos publica las URL de papers y think tanks en la bibliografía, lo cual permitirá a los interesados (cada día son más) visitar las fuentes originales y empaparse de las ideas de Larry Diamond, Richard Youngs y otros teóricos de los procesos de transición a la democracia y promoción de los derechos humanos.

“De este nuevo artículo de Limia me da pereza comentar. Es un mamotreto ilegible. Llega un punto en que no queda claro si intenta demostrar que todo es parte de un complot alienígena... o si la tierra es plana. A mis entrañables colegas nada les pido. Sé que Virgilio Piñera, desde su tumba, todavía siente miedo”, concluyó García Aguilera.