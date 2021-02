Petición en Change.org pide liberación del cubano Hanoi Morán, acusado de "propagación de epidemia"

Una campaña abierta en la plataforma Change.org exige la liberación del cubano Hanoi Morán Dime, al que las autoridades cubanas acusan de “propagación de epidemia”, por presuntamente llevar mal puesta la mascarilla contra el coronavirus.

“Nuestro querido amigo Hanoi Morán Dime se encuentra detenido en Cuba. Se le está acusando de propagación de epidemia por llevar mal puesta la mascarilla y según sus amigos y testigos no es verdad”, indica la petición, que precisa que las autoridades cubanas piden para él un año de prisión.

“Quien conozca a Hanoi sabe que este muchacho es un buen ciudadano, solidario, buen vecino y buen amigo. No es de justicia llevarlo a prisión”, concluye el texto de la campaña, que fue abierto por Lucía Céspedes y cuenta con más de 440 firmas.

Hanoi Morán Dime, quien trabaja como técnico de iluminación, fue detenido sobre la una de la madrugada del domingo 31 de enero mientras caminaba por la calle en compañía del realizador audiovisual independiente, Darío Pérez, según denunció este último en redes sociales.

Ambos fueron arrestados pero mientras Pérez fue liberado cinco horas después con una carta de advertencia, Morán Dime fue trasladado al centro de procesamiento de detenidos conocido como El Vivac, en el municipio Boyeros, por presuntamente ser reincidente en el delito de que lo acusan.

"Ahora está esperando juicio del cual probablemente lo acusen de reincidente por llevar el nasobuco hacia bajo, lo cual no es cierto, pues andábamos con el nasobuco bien puesto, son causas que se inventan, para tener un motivo para llevarnos una vez más a la estación de punto 30 Cuba y Chacón", señaló Darío, quien acusó a la policía de utilizar ofensas racistas contra su amigo mientras estuvieron retenidos.

El servicio jurídico independiente, Cubalex, informó en sus redes sociales que según las medidas restrictivas en vigor en Cuba para frenar los contagios de coronavirus, se prohíbe a partir de las 7:00 pm permanecer en parques, plazas u otros lugares públicos, pero se permite el tránsito y circulación por la vía pública.

La citada ONG considera que la detención efectuada por los agentes policiales de la estación de Cuba y Chacón es ilegal, así como la decisión de procesar a Hanoi Morán Dime penalmente por tener como antecedente una multa por uso inadecuado de la mascarilla, multa que reclamó en su momento y que le fue retirada.

Cubalex señala, además, que “el Decreto 14 de 28 de agosto de 2020 en ninguno de sus preceptos establece que la imposición de multas constituye antecedentes penales y sus preceptos son infracciones administrativas, por tanto, no justifican el procesamiento penal de las personas, por lo que las autoridades estarían violando las garantías del debido proceso y en especial el principio de legalidad que establece que las personas no pueden ser juzgada por hechos que al momento de cometerse no constituían delito”.

En las últimas horas, varios activistas cubanos, entre ellos Maykel Osorbo y Katherine Bisquet, se han solidarizado con el caso y han exigido la liberación de Hanoi Morán. Durante una transmisión en directo en la que acabó siendo detenido, Osorbo enfatizó que el régimen cubano discrimina a las personas de raza negra en la isla.

"La Seguridad del Estado soltó a Darío, que es blanco, pero no a Hanoi, por supuestamente un nasobuco. Soltaron al blanquito y dejaron al negro preso", señaló el rapero. "El negro sigue siendo discriminado. Yo soy discriminado, Luis Manuel Otero Alcántara es discriminado y es así", añadió. El opositor aconsejó al régimen dejar de meter presas a las personas sin razón válida.

“¡Esto es inadmisible Ya! Esto está sucediendo hace mucho tiempo y no creemos que puede ser real hasta que un amigo es golpeado por la tonfa de lo absurdo, de lo abusivo... ¿En serio van a encarcelar a alguien por llevar el nasobuco mal puesto?”, protestó por su parte la escritora cubana y huelguista de San Isidro, Katherine Bisquet.