Madre de periodista independiente cubano víctima de maniobra de descrédito: "Orgullosa de mis hijes"

Nelson Julio Álvarez Mairata, el periodista independiente cubano que fuera víctima de una maniobra de descrédito perpetrada por la Seguridad del Estado por su cobertura de los sucesos del 27ENE, ha compartido un post publicado en redes sociales por su madre, en el que dice sentirse orgullosa por sus “hijes”.

“Mi hijo es una persona libre, capaz de tomar sus propias decisiones y no tiene nada que ocultar. La democracia es transparencia. Ver cómo le hacen una campaña de descrédito por la televisión demuestra la calidad de su trabajo como reportero. Orgullosa de mis hijes”, publicó Nachy Mairata Leiva en su Facebook.

Álvarez Mairata, quien estuvo cubriendo los acontecimientos del pasado 27 de enero frente a la sede del ministerio de Cultura (MINCULT), accedió a ser grabado durante un interrogatorio que le hizo la Seguridad del Estado tras su participación en los hechos. El video fue editado, montado y difundido a través de redes sociales, con la intención de tergiversar sus palabras y manipular a la opinión pública, presentando al periodista independiente como un “mercenario”.

"Esas declaraciones no son una entrevista, son un interrogatorio de la Seguridad del Estado en mi casa, que yo accedí a que se grabara. No tengo nada que ocultar y puedo suscribir lo que dije en cualquier otro espacio", aclaró Álvarez Mairata tras la difusión de los ataques difamatorios contra su persona.

De igual forma, el periodista señaló que lamentablemente el video fue editado y "pareciera que fui pagado para estar ese día en el ministerio. Algo que es totalmente falso. Soy reportero de una agencia de noticias y recibo un salario por el trabajo que realizo. Ese día estuve trabajando para la agencia, reportando los sucesos del 27 de enero".

El joven, quien ha aclarado que estuvo presente en el MINCULT como periodista y no como activista, fue víctima del ataque violento protagonizado por funcionarios del régimen y mostró en redes sociales su ropa desgarrada y las magulladuras recibidas por los agentes cuando forcejearon a la entrada del ómnibus que los retiró del lugar.

Las palabras de la madre de Álvarez Mairata recuerdan a las que en su día publicara el padre de Carlos Manuel Álvarez, cuando salió en defensa de su hijo a raíz de la represión sufrida por este tras la protesta protagonizada por el Movimiento San Isidro, a cuya sede llegó el escritor proveniente del extranjero; hecho que dio pie al desalojo violento de los huelguistas de hambre que allí se encontraban.

"Por razones obvias he permanecido al lado de mi hijo durante este encierro. Les puedo asegurar que ha estado muy ecuánime y sereno, leyendo El Quijote y oyendo a Silvio y a Serrat; y creo no se necesitan muchas luces para comprender que un hombre que se nutre de esos saberes se hace un hombre invencible", manifestó el padre, médico de profesión, a mediados de diciembre pasado.

"Los que no lo conocen y han denostado de él en estos días con las más sucias blasfemias no se imaginan la fuerza, la integridad, el carácter y la inteligencia que hay dentro de ese esmirriado cuerpo. La familia, la vida y los libros fueron formando un pensamiento; y ese pensamiento en convicción, y él actúa en consecuencia a esa convicción. Por todo ello, y con mucha fuerza, declaro que mi hijo nunca ha sido, no es, ni nunca será ni abyecto, ni vil. Por eso estoy en su trinchera", agregó.

En su post, Nachy Mairata Leiva incluyó otros comentarios demostrando el orgullo que siente por su hijo. “Muchos quisieran tener su valentía y su valor. Yo quisiera saber si el Humbertico, fuera del noticiero, sigue así de tan valiente como se ve. Cobrar desde el extranjero no es una deshora. Con mucho orgullo porque a todos los de la TV les encanta ir a pasar sus vacaciones a los EU.UU. ¿No es así Serrano; por qué será?”, preguntó señalando a dos de los principales voceros del régimen de La Habana.

“Que lo saquen por el NTV, ¡uy qué orgullo!”, repitió la madre. “Gracias Humbertico. No sabes lo orgullosa que estoy de mi hijo porque, como dije anteriormente, no tiene nada que esconder. Allá los que no demuestran sus verdaderas entidades. Te amo infinitamente mi niño”, defendió la madre de Álvarez Mairata.

Sus palabras han recibido muchos comentarios, varios de ellos provenientes de madres y padres que muestran su admiración por Nachy y su hijo y comparten sus puntos de vista emocionados.

“Wow me quito el sombrero ante palabras tan grandes. Así mi Nachy… Un gran abrazo de fuerza a tu hijo por tanto valor y superación. Es triste que esos dinosaurios comunistas no dejen que grandes talentos jóvenes crezcan en la vida, solo para que esos gordos mantengan el poder, ya que ninguno de esos dinosaurios produce ya nada a la economía y a la vida de un país y un pueblo tan grande”, le comentó una usuaria.

“Espero que todo cambie, de verdad. Sigo mucho estas noticias, no sabía que tu hijo estaba ahí. Pero estos jóvenes y tu hijo harán la diferencia que hace falta, son muy valientes y mis respeto y para tu hijo. Sé que es muy duro pero fuerzas, tu hijo es un orgullo que todo cubano debería seguir para ver una Cuba libre sin tanta discriminación y un futuro mejor. Mis más sincero apoyo”.

“Claro que sí, mi amiga. Apóyalo y defiéndelo con uñas y dientes porque a él lo pariste tú. Y todos los CUBANOS pero principalmente los SAGUEROS como YO estamos muy orgullosos de él y de todos los que desde allí, en medio de la candela de verdad, defienden nuestra CUBA que en un futuro no muy lejano será LIBREEEEEEEEE. Es muy difícil hablar de valores, respeto, dignidad y coraje cuando no se tiene ni un poquito del que todos ellos tienen. VIVAN LOS CUBANOS Y VIVA CUBA LIBRE”, le confortó otra usuaria.

A lo que esta madre cubana respondió: “Así mismo mi amiga; a los míos no me los toca nadie. Y si no, ¡que se atengan a las consecuencias!”.