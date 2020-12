Padre de Carlos Manuel Álvarez: Mi hijo nunca será abyecto ni vil. Estoy en su trinchera

Manuel Álvarez, padre del periodista cubano Carlos Manuel Álvarez, salió en defensa de su hijo, quien se ha encontrado en arresto domiciliario durante 17 días tras entrar a la sede del Movimiento San Isidro, donde varios activistas se manifestaban pacíficamente.

"Por razones obvias he permanecido al lado de mi hijo durante este encierro les puedo asegurar que ha estado muy ecuánime y sereno leyendo El Quijote y oyendo a Silvio y a Serrat y creo no se necesitan muchas luces para comprender que un hombre que se nutre de esos saberes se hace un hombre invencible", dijo el padre, médico de profesión.

"Los que no lo conocen y han denostado de él en estos días con las más sucias blasfemias no se imaginan la fuerza,la integridad,el carácter y la inteligencia que hay dentro de ese esmirriado cuerpo. La familia, la vida y los libros fueron formando un pensamiento y ese pensamiento en convicción y él actúa en consecuencia a esa convicción y por todo ello y con mucha fuerza declaro que mi hijo nunca ha sido,no es,ni nunca será ni abyecto ni vil por eso estoy en su trinchera", agregó.

Captura de Facebook

Este lunes Carlos Manuel Álvarez decidió salir a visitar a su madre, luego de estar retenido durante 17 días en la casa de su abuela en Cárdenas con vigilancia policial afuera día y noche. En el momento en que el joven escritor se disponía a salir, los agentes de la Seguridad del Estado fueron a interceptarlo.

Sus padres, ambos médicos reconocidos en la provincia de Matanzas, intercedieron por el joven, explicando que no habían motivos legales para dejarlo retenido todo este tiempo. No obstante, al joven no querer entrar nuevamente al domicilio, fue llevado ante las autoridades e interrogado.

Este martes el padre de Carlos Manuel citó al sitio oficialista ECURED, en el cual halagan la obra del periodista, quien a sus 30 años tiene una novela y un libro de crónicas publicados, y es conocido como uno de los mejores cronistas de su generación.

"Esto dice ECURED de mi hijo, algo pasa a mi no me juega la lista con el billete, ¿y a ustedes?", dijo el padre.

ECURED se refiere a Carlos Manuel Álvarez como "un escritor Cubano, uno de los mejores escritores de ficción de América Latina, en 2016 cofundó la revista en línea “El Estornudo".

Tras ser liberado después de cinco horas en la noche del lunes, Álvarez dijo: "Quitaron la vigilancia hoy y prometieron no vigilarme más. No podemos permitir que nos pisoteen impunemente, sin razón alguna para hacerlo".