Liberan a cubano tras 11 años detenido por ICE en espera de ser deportado a Cuba

El cubano Heriberto Delvalle, de 71 años, fue liberado después de pasar casi 12 años bajo la custodia del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en espera de su deportación a Cuba.

Delvalle fue condenado a principios de la década de 1990 por intento de asesinato en Florida, donde cumplió 15 años de cárcel. Luego de terminar su condena y salir de prisión, el cubano fue transferido al centro de detención de Krome en West Miami-Dade para proceder a su deportación, y ahí pasó poco más de una década.

Una investigación del diario The Miami Herald dio a conocer el caso de Delvalle pocas semanas antes de que se produjera su liberación, debido a que Cuba no lo aceptaba. El ICE se acogió a la exención firmada por el gobierno de Estados Unidos, que les permite retener por tiempo indefinido a migrantes que consideran "especialmente peligrosos" y una "amenaza para la seguridad pública".

Más de 41.000 cubanos tienen orden final de deportación, de acuerdo con estadísticas oficiales. Washington y La Habana negociaron un acuerdo para agilizar las deportaciones a la isla a partir de 2017, y el gobierno cubano aceptó incrementar la lista de posibles repatriados a partir de un análisis "caso por caso".

Durante la administración de Donald Trump, un total de 3.385 cubanos fueron deportados, la mayor candidad de personas devueltas a la isla por un presidente estadounidense en casi cuatro décadas.

El cubano, que entró al Centro de Detención de Krome con 60 años, se convirtió en un rostro tan familiar por el largo periodo que permaneció allí, que los presos y algunos oficiales se referían a él como "El Abuelo".

De acuerdo a registros obtenidos por el Herald, el ICE decidió liberar a Delvalle el 26 de enero debido a que su edad y sus condiciones preexistentes de salud lo convertían en una persona de alto riesgo en caso de contraer COVID-19.

Luego de 15 años en una prisión de Florida y otros 11 retenido por el ICE, lo primero que hizo Delvalle tras obtener su libertad en casi tres décadas fue caminar, a pesar de estar deshidratado y frágil.

"Es la primera vez que pruebo la libertad en casi tres décadas, así que simplemente caminé y caminé", dijo el cubano.

"Me caí dos veces, me quedé en un parque y extraños me dieron agua, pero seguí caminando hasta que la encontré", contó en referencia a Camillus House, uno de los mayores proveedores de servicios para personas sin hogar en el condado de Miami-Dade.

Si bien el sabor de su tan ansiada libertad es inigualable, Delvalle enfrenta ahora otro problema: no tiene dónde vivir.

"Alguien nunca debería tener que elegir entre estar en prisión o obtener su libertad y quedarse sin hogar", dijo al referido medio el director de la clínica de derecho de inmigración de la Universidad Internacional de Florida, Juan Carlos Gómez.

"Este no es necesariamente un problema de ICE, sino un problema social. Podría haber existido un mecanismo por parte de un gobierno estatal, federal o local. Un mecanismo para garantizar que haya atención médica segura y continua; solo servicios humanos básicos para estas personas, pero no existen", sostuvo.

Ahora, Delvalle se encuentra en una situación extremadamente vulnerable, debido a su edad, sus problemas de salud y su condición de indocumentado, lo cual le da opciones casi nulas de poder encontrar un trabajo.

Heriberto Delvalle permanece en un motel cerca del Aeropuerto Internacional de Miami, que se está utilizando como espacio de cuarentena para las personas sin hogar durante la pandemia, en espera de que se vacíe una cama en el refugio Camillus House.

Un caso "excepcionalmente raro"

Los funcionarios de ICE han calificado el caso de Delvalle de "excepcionalmente raro", y aseguran que se reportan muy pocos similares.

Cuba rechazó en varias ocasiones su deportación y, debido a que no existen programas para inmigrantes indocumentados con antecedentes penales importantes. Delvalle quedó atrapado en un limbo.

En 2012, Delvalle fue diagnosticado con trastorno delirante y trastorno obsesivo compulsivo (TOC), según documentos federales obtenidos por el Herald, lo cual él achaca a "la decisión de ICE de encerrarme en aislamiento durante casi la mitad de mis 12 años aquí".

"¿Quién no se volvería loco?", cuestionó el cubano, que nunca ha recibido una explicación por su prolongado aislamiento.

"Una injusticia, una verdadera y cruel injusticia", dijo en una entrevista telefónica a Telemundo51.

Heriberto tiene una hija en Chicago a quien prácticamente no conoce, pues no ve desde que tenía dos años, y con quien espera poder reencontrarse en algún momento.

Bárbara Delvalle no tenía idea de que su padre estaba vivo hasta que un reportero del Herald la llamó para preguntarle por el caso de Heriberto. , dijo que se regocija por la liberación de su padre y espera conocerlo, ya sea en Miami o Chicago. Actualmente está en conversaciones con defensores de la inmigración para encontrar una manera de ubicarlo en una vivienda de tránsito.

"Toda la situación es muy frustrante, nunca me di cuenta de lo roto que estaba el sistema", dijo su hija, ahora de 30 años, que espera conocer a su padre pronto.