Ex de Bebeshito recuerda cómo fue su travesía para llegar a EE.UU.: "No sabía como mirar estas imágenes sin romperme"

La modelo e influencer cubana Nagdaly Wong, conocida por haber sido pareja del reguetonero Bebeshito, conmovió a miles de seguidores al compartir por primera vez un video de su travesía migratoria hacia Estados Unidos, un viaje que realizó completamente sola y que, según confesó, marcó su vida para siempre.

“Guardé este video por dos años porque no sabía cómo mirarlo sin romperme”, escribió la joven junto a las imágenes. “Hoy lo comparto para recordar de dónde vengo y todo lo que sobreviví. Irme sola, dejando todo atrás, fue una prueba muy dura en lo espiritual, lo humano y lo emocional”, expresó con una honestidad que tocó el corazón de muchos.

En el video se ve a Nagdaly bajo la lluvia, en plena naturaleza, durmiendo en distintos lugares, cruzando caminos de tierra o de sus comidas por el camino. Son imágenes que retratan, con crudeza y esperanza, el camino que han recorrido miles de cubanos en busca de un futuro mejor.

“Todos los cubanos estamos lejos de casa, extrañando a nuestra familia y nuestra tierra, pero agradecidos con este gran país que nos recibió cuando más lo necesitábamos”, añadió la modelo, quien cerró su publicación con un mensaje de amor y gratitud hacia su madre: “Salud infinita a la guerrera que me dio la vida”.

Un año después de su llegada a Estados Unidos, Nagdaly vivió su momento más esperado: el reencuentro con su hija. En una publicación que compartió a mediados de 2024, la modelo mostró el emotivo abrazo en el aeropuerto de Miami junto a un mensaje que estremeció a muchos: “Llegar aquí sola fue muy duro, pero hoy completo la mayor de mis felicidades. Después de casi un año sin verte, finalmente te tengo”. Ahora, también recordó ese momento tras compartir cómo vivió su travesía.

Hoy, radicada en Miami, la ex de Bebeshito continúa creciendo como modelo e influencer, inspirando a muchos con su historia de fortaleza y fe. “Mi mayor corona no está en una pasarela, sino en haber sobrevivido”, escribió. Una frase que, como su historia, refleja la fuerza de quienes se fueron solos, pero nunca dejaron de soñar.