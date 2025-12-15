Ex de Bebeshito recuerda cómo fue su travesía para llegar a EE.UU.: "No sabía como mirar estas imágenes sin romperme"

La modelo e influencer cubana Nagdaly Wong, conocida por haber sido pareja del reguetonero Bebeshito, conmovió a miles de seguidores al compartir por primera vez un video de su travesía migratoria hacia Estados Unidos, un viaje que realizó completamente sola y que, según confesó, marcó su vida para siempre.
“Guardé este video por dos años porque no sabía cómo mirarlo sin romperme”, escribió la joven junto a las imágenes. “Hoy lo comparto para recordar de dónde vengo y todo lo que sobreviví. Irme sola, dejando todo atrás, fue una prueba muy dura en lo espiritual, lo humano y lo emocional”, expresó con una honestidad que tocó el corazón de muchos.
En el video se ve a Nagdaly bajo la lluvia, en plena naturaleza, durmiendo en distintos lugares, cruzando caminos de tierra o de sus comidas por el camino. Son imágenes que retratan, con crudeza y esperanza, el camino que han recorrido miles de cubanos en busca de un futuro mejor.
“Todos los cubanos estamos lejos de casa, extrañando a nuestra familia y nuestra tierra, pero agradecidos con este gran país que nos recibió cuando más lo necesitábamos”, añadió la modelo, quien cerró su publicación con un mensaje de amor y gratitud hacia su madre: “Salud infinita a la guerrera que me dio la vida”.
Un año después de su llegada a Estados Unidos, Nagdaly vivió su momento más esperado: el reencuentro con su hija. En una publicación que compartió a mediados de 2024, la modelo mostró el emotivo abrazo en el aeropuerto de Miami junto a un mensaje que estremeció a muchos: “Llegar aquí sola fue muy duro, pero hoy completo la mayor de mis felicidades. Después de casi un año sin verte, finalmente te tengo”. Ahora, también recordó ese momento tras compartir cómo vivió su travesía.
Hoy, radicada en Miami, la ex de Bebeshito continúa creciendo como modelo e influencer, inspirando a muchos con su historia de fortaleza y fe. “Mi mayor corona no está en una pasarela, sino en haber sobrevivido”, escribió. Una frase que, como su historia, refleja la fuerza de quienes se fueron solos, pero nunca dejaron de soñar.
Preguntas frecuentes sobre la travesía migratoria de Nagdaly Wong y el impacto en la diáspora cubana
¿Cómo fue la travesía de Nagdaly Wong hacia Estados Unidos?
Nagdaly Wong realizó su travesía migratoria a Estados Unidos completamente sola, enfrentando difíciles condiciones como dormir a la intemperie y cruzar caminos de tierra mientras sostenía pequeñas bolsas de comida. Este viaje marcó su vida de manera significativa, dejándola con una profunda gratitud hacia el país que la recibió.
¿Cuál fue el impacto emocional del reencuentro de Nagdaly Wong con su hija?
El reencuentro de Nagdaly Wong con su hija después de casi un año fue un momento de inmensa felicidad para ella, completando su proceso migratorio con una profunda alegría y satisfacción. Este evento simbolizó el cierre de un ciclo difícil y el comienzo de una nueva etapa junto a su familia en Estados Unidos.
¿Qué mensaje transmite Nagdaly Wong sobre su experiencia migratoria?
Nagdaly Wong transmite un mensaje de fortaleza y fe, destacando que su mayor logro no está en las pasarelas, sino en haber sobrevivido a su travesía migratoria. Su historia inspira a muchos que comparten el sueño de buscar un futuro mejor lejos de su tierra natal.
¿Cómo se relaciona la historia de Nagdaly Wong con la situación de otros emigrantes cubanos?
La historia de Nagdaly Wong refleja una realidad común entre los emigrantes cubanos, quienes enfrentan sacrificios personales y emocionales en busca de un futuro mejor. Su experiencia resuena con muchos que, como ella, han dejado todo atrás para reconstruir sus vidas en el extranjero.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.