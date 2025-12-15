¡No es lo peor que le pudo pasar! Fue a Cuba y cogió piojos: "No sé si reírme o llorar"

Una joven se ha vuelto viral en TikTok tras contar con humor una experiencia poco agradable que vivió durante un viaje a Cuba. Según relató en un video publicado en su cuenta @marymora822, regresó de la isla infestada de piojos.

En el clip, que ya acumula miles de visualizaciones, la joven muestra el proceso de desparasitación que tuvo que hacer al llegar a casa: se cubre el cabello con nailon y productos especiales para eliminar los insectos.

“No sé si reírme o llorar”, escribió en el video, junto a varios emojis de payasos, dando a entender su frustración por la situación.

En otra imagen compartida, se puede ver su cuero cabelludo recién tratado y el mensaje: “Hasta un nailon en la cabeza me puse”, como parte del tratamiento casero que aplicó para acabar con los piojos.

Aunque no especificó en qué parte de Cuba se contagió, varios usuarios en los comentarios le aconsejaron “no dormir en casas ajenas” o “revisar los lugares donde se hospedó”. Otros aprovecharon el momento para bromear sobre las condiciones higiénicas de algunos sitios en la isla.

El video generó cientos de reacciones entre cubanos dentro y fuera del país, muchos de ellos riéndose del incidente y recordando experiencias similares en escuelas o campamentos en Cuba.