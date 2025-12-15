¡No es lo peor que le pudo pasar! Fue a Cuba y cogió piojos: "No sé si reírme o llorar"

Una joven se ha vuelto viral en TikTok tras contar con humor una experiencia poco agradable que vivió durante un viaje a Cuba. Según relató en un video publicado en su cuenta @marymora822, regresó de la isla infestada de piojos.
En el clip, que ya acumula miles de visualizaciones, la joven muestra el proceso de desparasitación que tuvo que hacer al llegar a casa: se cubre el cabello con nailon y productos especiales para eliminar los insectos.
“No sé si reírme o llorar”, escribió en el video, junto a varios emojis de payasos, dando a entender su frustración por la situación.
En otra imagen compartida, se puede ver su cuero cabelludo recién tratado y el mensaje: “Hasta un nailon en la cabeza me puse”, como parte del tratamiento casero que aplicó para acabar con los piojos.
Aunque no especificó en qué parte de Cuba se contagió, varios usuarios en los comentarios le aconsejaron “no dormir en casas ajenas” o “revisar los lugares donde se hospedó”. Otros aprovecharon el momento para bromear sobre las condiciones higiénicas de algunos sitios en la isla.
El video generó cientos de reacciones entre cubanos dentro y fuera del país, muchos de ellos riéndose del incidente y recordando experiencias similares en escuelas o campamentos en Cuba.
Preguntas frecuentes sobre viajar a Cuba y experiencias recientes en la isla
¿Cuáles son los riesgos sanitarios más comunes al viajar a Cuba?
En Cuba, los riesgos sanitarios incluyen virosis transmitidas por mosquitos, como el dengue, y problemas relacionados con la calidad del agua. Además, debido a la escasez de medicamentos, se recomienda llevar un botiquín personal con repelentes y medicamentos básicos. Los apagones frecuentes también empeoran la situación sanitaria al dificultar el uso de ventiladores y otros equipos eléctricos que podrían mitigar el calor y los mosquitos.
¿Qué recomendaciones se deben seguir al hospedarse en Cuba?
Es aconsejable revisar cuidadosamente los lugares de hospedaje y evitar dormir en casas ajenas no verificadas. Los usuarios en redes sociales han sugerido que los viajeros evalúen las condiciones del alojamiento, especialmente en términos de higiene. Además, considerar llevar productos de limpieza personal y verificar si el lugar cuenta con generadores eléctricos para mitigar los efectos de los apagones.
¿Cómo afecta la situación económica de Cuba a los turistas?
La crisis económica en Cuba se traduce en altos costos para productos básicos y una infraestructura turística deteriorada. Los turistas deben estar preparados para enfrentar precios elevados y una limitada disponibilidad de ciertos alimentos y productos. Además, los apagones y problemas de abastecimiento de agua pueden afectar la comodidad durante la estancia.
¿Qué precauciones se deben tomar al viajar a Cuba durante la crisis energética?
Los viajeros deben llevar dispositivos recargables, como ventiladores y lámparas, y prever la posible falta de electricidad en sus alojamientos. Es importante estar preparado para los frecuentes apagones llevando power banks y otros equipos que no dependan de la corriente eléctrica constante. Hospedarse en hoteles turísticos, que suelen tener servicios más estables, también puede ser una opción para evitar los inconvenientes de la crisis energética.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.