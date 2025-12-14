“Vamos bien”: Aumenta expectativa entre cubanos con I-220A tras audiencia que podría cambiar su futuro migratorio

La palabra esperanza ha vuelto a circular con fuerza entre miles de cubanos atrapados en el limbo migratorio del I-220A. No hubo fallo, pero sí señales. Y para una comunidad acostumbrada a esperar, escuchar que “vamos bien” bastó para reavivar la fe.
La audiencia de argumentos orales celebrada en la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito, en Atlanta, dejó una sensación clara entre abogados, activistas y migrantes que siguieron la transmisión en vivo y fue que el Gobierno fue duramente cuestionado y la defensa logró colocar contra las cuerdas la narrativa oficial sobre el uso del I-220A en lugar del parole.
Uno de los que compartió su impresión fue el usuario de TikTok Manuel Valle Labord, quien siguió la audiencia en directo y describió lo ocurrido como una jornada clave.
A su parecer, los jueces mostraron molestia ante las inconsistencias del Gobierno. “No se puede usar la parte de la ley que te conviene e ignorar la otra”, relató, aludiendo a los cuestionamientos insistentes del panel judicial a la fiscalía.
Según su apreciación, incluso hubo un reconocimiento implícito de errores procesales. “Ha sido una gran victoria. Hay una gran luz. Aunque la decisión se demore, pensamos que puede ser muy positiva. Vamos bien, vamos adelante”, dijo, dejando claro que hablaba desde su interpretación personal y no como asesor legal.
El mismo sentimiento se repitió en la transmisión de DORADO ALL SERVICES, donde su dueña, visiblemente emocionada, describió una escena que conectó con el sufrimiento acumulado de miles de familias cubanas.
Lo más leído hoy:
“Estoy viendo el juicio en vivo y qué clase de defensa. Barrieron con el gobierno, literal”, afirmó.
Contó que dejó de lado su rutina laboral para seguir cada minuto de la audiencia y confesó que la defensa le pareció “magistral”, mientras el abogado del Gobierno se mostraba nervioso. “Estamos esperando que esto sea más que una decisión buenísima para tantas personas que llevan sufriendo tanto”, expresó.
La expectativa no surge de la nada. En la audiencia, el abogado de inmigración Mark Prada defendió que miles de cubanos fueron mal procesados al recibir un I-220A cuando, por ley, debieron haber sido liberados bajo parole. Esa clasificación errónea es la que hoy les impide acogerse a la Ley de Ajuste Cubano y avanzar hacia la residencia permanente.
El abogado José Guerrero, presente en la corte, calificó la exposición de la defensa como “magistral” y aseguró que el Gobierno se quedó sin argumentos sólidos ante la presión de los jueces.
En declaraciones a medios, explicó que las preguntas del tribunal apuntaron a una contradicción de fondo, y es que no se puede aplicar la parte más dura del proceso migratorio y luego negar el mecanismo legal que corresponde para la liberación.
Para Guerrero, las noticias “pudieran ser muy favorables”, aunque insistió en que aún no hay decisión y que el proceso puede extenderse semanas o meses.
De llegar un fallo positivo, el impacto sería profundo, sobre todo para los cubanos, que cuentan con la Ley de Ajuste Cubano como vía única para regularizar su estatus tras un año y un día en Estados Unidos.
Aunque inicialmente el alcance directo se limitaría a los estados bajo jurisdicción del Onceno Circuito, Florida, Georgia y Alabama, el precedente podría convertirse en un argumento clave para otros casos en el país.
Por ahora, nada ha cambiado en términos legales. Pero algo sí se movió. La audiencia dejó la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, los cubanos con I-220A no solo escucharon silencio o negativas, sino preguntas incómodas dirigidas al Gobierno.
Preguntas frecuentes sobre el proceso migratorio I-220A para cubanos
¿Qué es el documento I-220A y cómo afecta a los cubanos migrantes?
El I-220A es un formulario utilizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que otorga libertad condicional a migrantes detenidos. Sin embargo, este documento no equivale a un parole, lo que impide a los cubanos acogerse a la Ley de Ajuste Cubano y avanzar hacia la residencia permanente. Este ha sido un punto de conflicto, ya que muchos cubanos han sido mal procesados al recibir un I-220A cuando debieron ser liberados bajo parole.
¿Cuál es la importancia de la reciente audiencia en la Corte de Apelaciones del 11.º Circuito?
La audiencia en la Corte de Apelaciones del 11.º Circuito es crucial porque podría cambiar el tratamiento legal de los cubanos con I-220A. El tribunal está evaluando si las liberaciones bajo este documento fueron procesadas incorrectamente y deberían tratarse como un parole, lo que permitiría a los cubanos beneficiarse de la Ley de Ajuste Cubano. Aunque aún no hay una decisión, un fallo favorable podría sentar un precedente para miles de cubanos en Estados Unidos.
¿Cómo impactaría un fallo positivo en los portadores de I-220A?
Un fallo positivo permitiría que los portadores de I-220A sean considerados como liberados bajo parole, facilitando su acceso a la Ley de Ajuste Cubano. Esto podría beneficiar directamente a los cubanos en los estados bajo la jurisdicción del 11.º Circuito, como Florida, Georgia y Alabama. A nivel nacional, aunque el fallo no tendría un impacto inmediato en otros estados, podría usarse como argumento persuasivo en otros casos.
¿Qué recomendaciones se dan a los cubanos con un I-220A en espera de una decisión legal?
Se recomienda tener paciencia y mantenerse al tanto de los avances legales. Los abogados, como Willy Allen, sugieren que los cubanos eviten cometer errores que puedan complicar su situación migratoria y que mantengan la calma mientras esperan el resultado de la decisión judicial. Además, es importante buscar asesoría legal adecuada para preparar sus casos de manera efectiva.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.