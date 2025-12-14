“Vamos bien”: Aumenta expectativa entre cubanos con I-220A tras audiencia que podría cambiar su futuro migratorio

La palabra esperanza ha vuelto a circular con fuerza entre miles de cubanos atrapados en el limbo migratorio del I-220A. No hubo fallo, pero sí señales. Y para una comunidad acostumbrada a esperar, escuchar que “vamos bien” bastó para reavivar la fe.

La audiencia de argumentos orales celebrada en la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito, en Atlanta, dejó una sensación clara entre abogados, activistas y migrantes que siguieron la transmisión en vivo y fue que el Gobierno fue duramente cuestionado y la defensa logró colocar contra las cuerdas la narrativa oficial sobre el uso del I-220A en lugar del parole.

Uno de los que compartió su impresión fue el usuario de TikTok Manuel Valle Labord, quien siguió la audiencia en directo y describió lo ocurrido como una jornada clave.

A su parecer, los jueces mostraron molestia ante las inconsistencias del Gobierno. “No se puede usar la parte de la ley que te conviene e ignorar la otra”, relató, aludiendo a los cuestionamientos insistentes del panel judicial a la fiscalía.

Según su apreciación, incluso hubo un reconocimiento implícito de errores procesales. “Ha sido una gran victoria. Hay una gran luz. Aunque la decisión se demore, pensamos que puede ser muy positiva. Vamos bien, vamos adelante”, dijo, dejando claro que hablaba desde su interpretación personal y no como asesor legal.

El mismo sentimiento se repitió en la transmisión de DORADO ALL SERVICES, donde su dueña, visiblemente emocionada, describió una escena que conectó con el sufrimiento acumulado de miles de familias cubanas.

“Estoy viendo el juicio en vivo y qué clase de defensa. Barrieron con el gobierno, literal”, afirmó.

Contó que dejó de lado su rutina laboral para seguir cada minuto de la audiencia y confesó que la defensa le pareció “magistral”, mientras el abogado del Gobierno se mostraba nervioso. “Estamos esperando que esto sea más que una decisión buenísima para tantas personas que llevan sufriendo tanto”, expresó.

La expectativa no surge de la nada. En la audiencia, el abogado de inmigración Mark Prada defendió que miles de cubanos fueron mal procesados al recibir un I-220A cuando, por ley, debieron haber sido liberados bajo parole. Esa clasificación errónea es la que hoy les impide acogerse a la Ley de Ajuste Cubano y avanzar hacia la residencia permanente.

El abogado José Guerrero, presente en la corte, calificó la exposición de la defensa como “magistral” y aseguró que el Gobierno se quedó sin argumentos sólidos ante la presión de los jueces.

En declaraciones a medios, explicó que las preguntas del tribunal apuntaron a una contradicción de fondo, y es que no se puede aplicar la parte más dura del proceso migratorio y luego negar el mecanismo legal que corresponde para la liberación.

Para Guerrero, las noticias “pudieran ser muy favorables”, aunque insistió en que aún no hay decisión y que el proceso puede extenderse semanas o meses.

De llegar un fallo positivo, el impacto sería profundo, sobre todo para los cubanos, que cuentan con la Ley de Ajuste Cubano como vía única para regularizar su estatus tras un año y un día en Estados Unidos.

Aunque inicialmente el alcance directo se limitaría a los estados bajo jurisdicción del Onceno Circuito, Florida, Georgia y Alabama, el precedente podría convertirse en un argumento clave para otros casos en el país.

Por ahora, nada ha cambiado en términos legales. Pero algo sí se movió. La audiencia dejó la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, los cubanos con I-220A no solo escucharon silencio o negativas, sino preguntas incómodas dirigidas al Gobierno.