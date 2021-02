Solicitantes de asilo que esperan en México podrán ingresar a EE.UU. a partir del 19 de febrero

Decenas de miles de solicitantes de asilo que esperan en México a sus próximas audiencias ante tribunales de inmigración de la frontera podrán ingresar a Estados Unidos a partir del próximo 19 de febrero, informó este viernes la administración de Joe Biden.

Un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional afirma que en el vecino país hay 25 000 solicitantes de asilo con casos abiertos, y podrán pasar a Estados Unidos a partir del próximo viernes, el 19 de febrero, para esperar el resultado de sus cortes de asilo.

"A partir del 19 de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzará la fase uno de un programa para restaurar el procesamiento seguro y ordenado en nuestra frontera suroeste. DHS comenzará a procesar a los individuos que fueron forzados a “permanecer en México” bajo los Protocolos de Protección al Migrante (PPM).

Aproximadamente 25 mil individuos retornados bajo PPM mantienen sus casos abiertos", expresa el comunicado.

La medida impulsada por Biden es un importante paso para desmantelar un elemento central de la política de control de fronteras del expresidente Donald Trump, el PPM, conocido también como programa "Permanecer en México", que entró en vigor en enero de 2019 y que expuso a casi 70 000 personas a la violencia en las ciudades fronterizas mexicanas.

Aclara que las personas que se encuentran en México "no deben tomar ninguna acción en estos momentos, y deben quedarse donde se encuentran en espera de nuevas instrucciones".

"Pronto anunciaremos un proceso de registro virtual al que se podrá acceder desde cualquier lugar. Una vez que se hayan registrado, se les dará información adicional a los individuos que califiquen sobre el lugar y la fecha en que se deben presentar. Las personas no se deben acercar a la frontera hasta que se les instruya que deben hacerlo", subraya la nota.

Los "Individuos fuera de Estados Unidos que no fueron retornados a México bajo MPP, o que no cuentan con casos de migración activos ante la corte, no pueden participar en este programa y deberán esperar nuevas instrucciones. De forma similar, aquellos individuos en los Estados Unidos con casos activos de MPP, recibirán instrucciones por separado en el futuro próximo", explica el documento.

En una llamada telefónica con reporteros el jueves por la noche, tres funcionarios del gobierno de Biden describieron cómo se efectuará este proceso, para el cual los migrantes deberán registrarse en organizaciones internacionales a través de Internet o por teléfono y esperar instrucciones.

Una organización internacional les realizará exámenes por coronavirus mientras se encuentran en México. Sin embargo, aún no se ha publicado el nombre de las organizaciones que participarán en el acuerdo.

Los funcionarios detallaron que se habilitarán 3 puestos fronterizos para el pase a Estados Unidos de los migrantes.

Dos de ellos procesarán 300 personas al día, y el tercero tramitará el paso de un número menor de casos, empezando por las más vulnerables.

Funcionarios gubernamentales también declinaron identificar las fronteras que ejercerán esta función por temor a que una avalancha de migrantes se reúna en ellas.

En un comunicado, el secretario de Seguridad Nacional, el abogado cubanoamericano Alejandro Mayorkas, dijo que “el gobierno de Estados Unidos está comprometido a reconstruir un sistema migratorio seguro, ordenado y humano”.

“Esta última acción es otro paso en nuestro compromiso de reformar las políticas migratorias que no se alinean con los valores de nuestra nación”, señaló Mayorkas.

Es la primera decisión importante del DHS con relación a la inmigración desde que Mayorkas tomó posesión en el cargo, a comienzos de este mes.

No obstante, aclaró que la medida “no debe interpretarse como una oportunidad para que la gente emigre de forma irregular a Estados Unidos”.

“Las personas que no son elegibles en esta fase inicial deben esperar más instrucciones y no viajar a la frontera”, pidió Mayorkas.

Explicó que “debido a la pandemia actual, las restricciones en la frontera siguen vigentes y se harán cumplir”.

En el primer día de Biden en el Despacho Oval, el Departamento de Seguridad Nacional suspendió esta política para los recién llegados.

Dejaron de admitirse las inscripciones al PPM y desde entonces, algunos solicitantes de asilo detenidos en la frontera quedaron libres en territorio estadounidense con un citación para comparecer ante un juez.

La noticia ha sido esperada por miles de migrantes, muchos de ellos cubanos, que llevan casi dos años en México esperando por la resolución de sus casos.

Según estadísticas oficiales, más de 10 000 cubanos han sido regresados a México desde 2019 como parte del programa, para aguardar por una segunda revisión de sus solicitudes de asilo.

En noviembre muchos de ellos celebraron la victoria de Biden con la esperanza de que revirtiera la política migratoria de Donald Trump.

El jueves casi 600 de ellos se manifestaron en la frontera de México con Estados Unidos y solicitaron ayuda al presidente Joe Biden para que se revise sus procesos de solicitud de asilo.

La protesta pacífica tuvo lugar en Reynosa, estado de Tamaulipas, donde expresaron que estaban completamente desalentados con la prolongada espera de sus trámites por la vía legal, mientras han visto a incontables indocumentados ingresar de manera ilegal a suelo estadounidense.