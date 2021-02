Alexis Valdés sobre el fallecimiento del presentador cubano Fernando Hidalgo: Los artistas de Miami tienen mucho que agradecerle

El humorista cubano Alexis Valdés reaccionó ante la la muerte del presentador de televisión de origen cubano, Fernando Hidalgo, y aseguró que los artistas de Miami tienen mucho que agradecerle.

"Los artistas de Miami tienen mucho que agradecerle a este hombre. Yo en lo personal le agradezco siempre su gentileza y afecto. Y claro las veces que nos reímos!!! Buen camino colega. Descansa. Aquí en la tierra ya trabajaste un montón", dijo Valdés en sus redes sociales.

En un emotivo post, el humorista afirmó que Fernando Hidalgo fue un tipo admirable.

"El fue quien puso a andar la televisión con acento cubano en Miami. Sólo alguien con esa capacidad de trabajo, un incansable como el, podía hacerlo. Era una máquina", afirmó.

Alexis Valdés contó que la primera vez que fue al show de Fernando Hidalgo estaba de visita en Miami.

"Me llevaron a promocionar un show en el teatro. Él me recibió apurado como siempre estaba y como no me conocía (solo le habían contado de mí) no me dio mucha bola. Cuando salimos al aire y la gente se rió mucho me dijo: ¿Puedes venir la semana que viene? Jajaja Era así, un tipo práctico y rápido", relató.

"Y tenaz. ¿Cuántos pueden decir que se fueron a Los Ángeles y terminaron protagonizando y produciendo una película?? Y buena onda la verdad. Y con gran sentido del humor. Mira que le jodimos y el ahí en lo suyo", agregó.

El pasado martes se conoció la noticia del fallecimiento de Fernando Hidalgo en Miami a raíz de una neumonía derivada del COVID-19, según confirmó su esposa, Nereida Dellan.

Conocido como “Encantador de televidentes”, Hidalgo salió de Cuba junto a sus padres a principios de la década de 1960 rumbo a Chicago, donde trabajó en la radio hispana local. Trabajó con figuras de Hollywood de la talla de John Wayne y Rock Hudson, y fue conocido en Estados Unidos por el “Show de Fernando Hidalgo”.

El presentador cubano Carlucho también reaccionó conmocionado ante la muerte de Hidalgo: "Hasta el Final Trabajando. Este fue su ultimo comercial producido por Univistatv. Lleno de sueños y la Ilusión de volver a Cuba sin Dictadura algún día. Yo creo que hoy muchos deberíamos decir 'Gracias Fernando'. Descansa en Paz".