Yordenis Ugás sobre la situación de los ancianos en Cuba: Mi corazón llora siempre por mi país

El boxeador cubano Yordenis Ugás se refirió a las pésimas condiciones en la que viven muchos ancianos a lo largo y ancho de la Isla, un tema que lo sensibiliza particularmente.

"Por qué nuestros ancianos, los que nos criaron, tienen que estar pasando trabajos y hambre, los jóvenes también, pero piensen en los viejitos que viven contando un pesito y dos cubanos de su retiro. Cómo comerán ahora, con qué salud salud van a hacer colas. Por qué después de pasarse la vida luchando merecen morir en la horrenda miseria", cuestionó el boxeador.

Captura de Historia de Instagram

Ugás compartió imágenes de varios ancianos en las calles cubanas, acompañados de mensajes como "Hay quienes ya no tienen fuerzas para luchar".

Captura de Historia de Instagram

El tema de la situación de las personas de la tercera edad en Cuba genera no poca polémica y muchos de ellos se han quejado por el estado de abandono en que los mantiene el gobierno.

Recientemente el anciano Jesús Amayo Valdez, quien vive solo en una casa en pésimas condiciones en el poblado de El Cristo, en Santiago de Cuba, y aseguró que no recibe ningún tipo de apoyo por parte del Estado.

"Tantos años que le trabajé, sacrificado día y noche y mira hoy cómo vivo. No tengo nada, no tengo preocupación por mí, nadie me apoya. El Estado a mí no me apoya”, dijo.

Durante la pandemia, los ancianos han sido una de las poblaciones más vulnerables. El pasado mes se reportó la historia de un anciano cubano con una discapacidad que explotó contra el Gobierno en plena calle por la situación de miseria en que se encuentra.

“¡En casa de los generales, en casa de los ministros, a la casa del castrismo, donde hay riqueza! ¡Hay hambre y miseria, no hay democracia, no hay libertad! ¡No hay respeto a los derechos humanos!”, sostuvo.

No es la primera vez que el boxeador, quien recientemente recibió el título mundial del peso welter, se expresa críticamente sobre la realidad de la Isla.

Cuando el gobierno cubano abrió las tiendas en MLC, Ugás habló por quienes no tienen los dólares para comprar en dichas instalaciones.

"¿Y los que no tienen a nadie qué coño hacen?", dijo. "¿Cómo es posible que un estado pueda ser tan desconsiderado con su gente y saque artículos de primera necesidad para un 10% de su población? ¿Y el otro 90% qué diablos hace? Mi repuesta es; que parece que se tiene que seguir sacrificando por la revolución", agregó