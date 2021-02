Periodista Javier Díaz pide a los cubanos sumarse a Patria y Vida: "Mi madre no puede seguir pasando hambre"

El periodista, locutor y presentador en Univisión 23, Javier Díaz, pidió a los cubanos sumarse a Patria y Vida, el nombre de la canción recién estrenada que pretende aunar a los cubanos para reclamar un cambio en la Isla.

"Todo cubano que ame la libertad de la isla debería sumarse a Patria y Vida. Cuba ya no aguanta más", dijo el joven periodista cubano.

"Mi madre no puede seguir pasando más hambre, mi padre no tiene dónde trabajar y mi abuela no tiene medicinas para su vejez", agregó.

"Cada uno de nosotros, los cubanos del exilio, mantenemos a nuestros seres queridos por la Revolución Cubana solo ha traído miseria y calamidades humanas, mientras la corrupción sigue creciendo en los dirigentes y los hijos y nietos de Fidel y Raúl Castro. ¿Hasta cuando seguiremos siendo un país sometido a una dictadura? #patriayvida", sostuvo Díaz.

Díaz también se puso en su foto de perfil de Facebook un marco que dice "Patria y Vida", como mismo están haciendo muchos cubanos en redes sociales.

El nuevo tema lanzado por los músicos Maykel Osorbo, El Funky, Yotuel, Gente de Zona y Descemer Bueno, se ha vuelto un lema entre quienes pretenden revertir la vieja consigna de "Patria o Muerte" que por años ha sostenido el gobierno cubano.

El cubano Osmani Pardo Guerra, uno de los acuartelados de San Isidro, afirmó que él y su familia se acogen a la frase y se dibujó en el pecho la frase, tal como hizo Yotuel en el videoclip de la canción.

En tan solo 24 horas la canción, cuyo estribillo dice “Ya se acabó, ya acabó, 60 años trancado el dominó”, superó las 369000 reproducciones en YouTube.

El rapero cubano Eliecer Márquez, conocido en el ámbito artístico como El Funky y quien es uno de los participantes del nuevo tema musical, dijo que "esta canción va a ser un himno de libertad, un golpe durísimo para la dictadura”.

"Esto debería ser un ejemplo para todos los artistas en cualquier lugar del mundo donde estén. Es el arte en función de acabar con la pesadilla que vivimos”, aseguró.