Marco de Facebook "Patria y Vida" se vuelve viral entre los cubanos

El marco de Facebook "Patria y Vida", inspirado en el nuevo tema lanzado por los músicos Maykel Osorbo, El Funky, Yotuel, Gente de Zona y Descemer Bueno, se ha vuelve viral entre miles de cubanos que se sumaron al reclamo de libertad para la isla.

En pocas horas el tema, estrenado el martes, alcanzó 500 000 reproducciones en Youtube, e inspiró el marco de Facebook con el título de la canción, para todos aquellos que se identifiquen con la situación político social en el país caribeño que describen los músicos que participan en esta colaboración.

Miembros del Movimiento San Isidro, artistas, y cubanos en diferentes países han actualizado su perfil de la red social con la propuesta de la joven informática cubana Senia González Vidal, radicada en Estados Unidos junto a su esposo, el destacado ajedrecista Lázaro Bruzón.

Entre ellos el humorista cubano Andy Vázquez, el músico Ciro Javier Díaz y el huelguista de San Isidro Osmani Pardo Guerra, y miles de cubanos en diferentes países.

En menos de 48 horas el tema ha superado medio millón de reproducciones en Youtube, y habla del anhelo de los cubanos de que cambien las cosas en la isla y finalmente se sustituya la consigna de "Patria o Muerte", con la que acababa sus discursos el dictador Fidel Castro, por la de "Patria y Vida".

La dirección del video estuvo a cargo de Asiel Babastro, uno de los directores preferidos de la música urbana en Cuba, y cuenta con la aparición especial del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, líder Movimiento San Isidro, cuyas acciones han despertado la conciencia de los cubanos tanto dentro como fuera de la Isla.

En el videoclip, un enojado Alexander, de Gente de Zona, grita "No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrinas

Ya no gritemos Patria y Muerte sino Patria y Vida", y junto al resto de los cantantes van dibujando el panorama actual en Cuba, donde la carencia de alimentos, la separación de las familias, las medidas económicas tendientes a la dolarización de la economía y el odio generado por el poder hacia los que disienten de sus políticas han generado un clima insostenible en la isla.

"Hoy yo te invito a caminar por mis solares, Pa' demostrarte de que sirven tus ideales, Somos humanos aunque no pensemos iguales, No nos tratemos ni dañemos como animales", comienza diciendo la canción.



"Qué celebramos si la gente anda deprisa, Cambiando al Che Guevara y a Martí por la divisa (...) Publicidad de un paraíso en Varadero, Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron", dice otra parte del tema, mientras el estribillo avisa "Se acabó, tu cinco nueve yo doble dos, Ya se acabó, sesenta años trancado el dominó".

La canción, interpretada por representantes del rap, el reguetón y otros géneros de música urbana, generó emotivos mensajes de otros artistas y músicos como el cantante cubano Francisco Céspedes, quien aseguró que sin haber cantado en este tema musical, reconoce en él su voz.

El rapero Maykel "El Osorbo", uno de los autores de esta canción y cuya voz se puede escuchar en el tema, dijo que este es un "himno de guerra" que invita a los cubanos a luchar por la libertad definitiva.