Venden curiel en el mercado informal de Cuba a 200 pesos el animal

En el mercado informal en Cuba se está vendiendo curiel a 200 pesos cada animal, algo que ha dejado perplejos a muchos cubanos, ya que no es usual en el alimentación.

Imágenes de estos animales completamente despojados de su piel y listos para cocinar fueron publicadas en el grupo de Facebook Revolico Compra y Venta, una alternativa que muchos cubanos usan para enterarse de lo que se está ofertando en el mercado informal.

Venta de Curiel / Captura de Facebook

Al anuncio de de la venta de curiel muchos reaccionaron asombrados, otros criticaron el maltrato a este tipo de animales, y algunos admitieron comerlo, más en un periodo de escasez como el que atraviesa hoy el país.

"Yo le doy sin susto, quién tiene, me interesa", dijo un usuario. "Es un invento de última hora de este gobierno pero sin duda jamás llegará a nuestras mesas como todo tipo de carne, he comido conejo y es exquisito, esto es muy parecido, el que tenga para vender que me avise que me apunto, no se hagan los finos que peor que esto está el picadillo de no sé qué y la jamonada de no sé cuánto", agregó.

Otro cubano dijo del anuncio: "El problema no está en que el ratoncito se pueda comer o menos, el problema está en que ese animalito no entra en la dieta del cubano. Es como que quieran meternos en la cultura culinaria serpientes, grillos, cucarachas, etc... Déjenos pescar que para eso somos una isla, dejen criar puercos, vacas y pollos que eso es lo de nosotros".

Otra persona dijo que la venta de curieles debería estar penalizada por la ley. "Es una atrocidad y para colmo tienen la desfachatez de poner la foto y todo", sostuvo.

Muchas personas, sin embargo, reconocieron que el curiel es una comida típica en países como Ecuador y Perú.

"Además de ser para ellos un plato bien exquisito y caro. Se come con papa y unos granos como si fuera maíz llamado mote", contó un cubano.

Recientemente se conoció que el gobierno cubano quiere fomentar la crianza y comercialización del curiel, también conocido como cuy, como “alternativa rápida y sostenible para alcanzar la soberanía alimentaria”, en medio de la escasez alimentaria que persiste en la Isla.

Ismael Arjona Núñez, Chef Internacional Ejecutivo de la Asociación Culinaria de Mayabeque, recomendó incorporar ese animal como una opción más de la oferta gastronómica del país, y ofreció sugerencias de cocción como deshuesar al animal y moler su carne para hacer preparaciones como albóndigas o hamburguesas.

Ante esta noticia, muchos cubanos comenzaron a hacer memes de forma burlesca con la imagen del curiel, ta como sucedió cuando Guillermo García Frías, director de la Empresa Nacional Flora y Fauna de Cuba, afirmó que en el país se estaba “cultivando y desarrollando” el avestruz, que definió como un ave capaz de producir “más que una vaca”.

Esta situación despertó también la inquietud de los animalistas cubanos. "No es razonable ni justo que caiga ahora sobre el curiel la culpa de la ineficiencia alimentaria en Cuba. Hay tanta tierra, mares, ríos en este país para ahora fomentar comerse el curiel", sostuvo el joven animalista Javier Larrea Formoso.