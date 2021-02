Andy Vázquez hace feliz a un niño cubano: "Seguiré haciendo bien hasta que Dios me lleve de este mundo"

El humorista cubano Andy Vázquez ha hecho feliz a un joven discapacitado cubano llamado Adriancito y residente de la ciudad de Tacajó en Holguín, gracias a su popular personaje de Facundo Correcto.

El artista, orgulloso de lo que ha logrado mediante su arte, compartió la historia al completo en sus redes sociales y no ha tardado en emocionar a más de un seguidor.

Según se puede leer en los post que muestran algunos de los mensajes que el comediante intercambió con el padre del protagonista de esta vivencia, el muchacho estaba pasando por una gran depresión de la que pudo salir a raíz de los vídeos que Andy Vázquez le envío caracterizado Facundo Correcto en los que le brindaba sus mejor ánimos.

"El niño está súper feliz. Ya no quiere morir. Está comiendo mejor, ya duerme y lo han sentado todo gracias al apoyo. Me dicen que lo quieren y que ya no está solo", le dijo el padre del joven profundamente agradecido con el actor.

Las palabras de satisfacción de Andy Vázquez acompañaron su publicación. En ellas expresa que si de algo está convencido es de que seguirá haciendo el bien hasta que Dios se lo lleve de este mundo.

"Cuando estás cosas en la vida te suceden, no se sabe cómo explicar estos sentimientos. Creo que Dios me convirtió en artista no solo para alegrar las almas con el humor, sino también para algo más. Miren esta historia de mi amigo Adriancito de Tacajó, Holguín. Las fotos y un par de textos lo dirán todo. Seguiré haciendo bien hasta que Dios me lleve de este mundo", escribió el actor junto al post.

Los admiradores de Andy Vázquez, impresionados con la historia, le han dejado al artista comentarios en los que aplauden la preciosa acción que ha tenido con el joven.

"Andy, Dios te bendiga grandemente, gracias por brindarle tu apoyo a este muchacho que se lo merece y alegrarle la vida cada día más", "Qué emocionante, Andy-Facundo. Eres un buen ser humano y eso Dios lo premia. Continúa así. Gracias", "Hermano eres grande como artista, pero todo lo que haces para ayudar al más necesitado te hace inmenso como ser humano. Todo lo bueno para ti" y "Muy emocionante ver cómo ese niño inspirado en ti podrá tener mayor calidad de vida, una razón importante para continuar cuando quizás había perdido todas las esperanzas tanto él como su familia. Bendiciones artista, todavía queda mucho camino por recorrer y mucha fama y gratitud por alcanzar", se puede leer en el post del actor.

