Carta abierta para que el gobierno de Cuba retire los cargos en contra de la curadora Carolina Barrero

Un grupo de artistas e intelectuales han escrito una carta abierta dirigida al gobierno cubano para que retire los cargos en contra de la curadora e historiadora de arte Carolina Barrero, a quien se le acusa por haber imprimido unas postales con la silueta de José Martí.

La carta expone que, según el capítulo 241 del código penal vigente de la República de Cuba, la “clandestinidad de impresos” proscribe la difusión de publicaciones que no indiquen la impresión pudiendo tener como resultado incluso la privación de libertad de hasta un año.

"Es difícil imaginar que un estatuto legal tan arcaico en las constituciones contemporáneas llegue a criminalizar la libre circulación de folletos en el espacio público", apunta.

A la joven también se le informó durante la citación el pasado 5 de febrero con la Seguridad del Estado que no tenía derecho a un abogado, dado que su expediente de investigación era secreto.

"Como en parte puede deducirse, secreto quiere decir en este contexto que únicamente los agentes de la seguridad estatal tienen acceso a él. La idea misma de un “caso secreto” es una contradicción con respecto a las garantías estipuladas en el derecho público. En consecuencia, la historiadora Carolina Barrero se encontraría en un limbo extralegal característico de una excepcionalidad que suspende las garantías que todo estado de derecho otorga", afirma la carta.

También expone que el acoso contra Barrero se ha intensificado luego de que entregara ante la Asamblea Nacional del Poder Popular junto a la curadora de arte Solveig Font una carta con1.245 firmas de artistas e intelectuales con el fin de exigir la dimisión del Ministerio de Cultura, Alpidio Alonso, quien agredió a los manifestantes que el 27 de enero abogaban por un diálogo frente al Ministerio de Cultura.

"En aquella jornada, Barrero leyó versos de José Martí junto a un grupo de jóvenes artistas y creadores en vísperas de las efemérides del natalicio del apóstol nacional. Desde entonces, la persecución y la vigilancia contra la ciudadana cubana y española Carolina Barrero no ha hecho sino que aumentar", sostiene.

"Sus amigos hemos sido informados de sus interrogatorios policiales sin materia real de acusación en su contra, así como del hostigamiento de patrullas policiales que, durante varias horas por noche, no dejan de “visitar” los alrededores de su casa. Los agentes policiales también le han sugerido a Barrero que se “marche a España en los próximos diez días”. Quienes conocemos a Barrero no solo no ponemos en duda su integridad intelectual y moral, sino que sabemos que se trata de una de las figuras sobresalientes de la escena de las artes visuales de la isla. Graduada de Historia del Arte por la Universidad de La Habana en el 2013, Barrero ha cursado también estudios de posgrado en la Universidad Complemente en Madrid y ha realizado prácticas en El Museo del Prado, por no hablar de sus publicaciones sobre artes visuales dentro y fuera de la isla", agrega.

Los firmantes también exponen que en los últimos meses muchos jóvenes cubanos creadores (la mayoría mujeres) han sido fuertemente acusados por exigir una mayor autonomía de cara a la creación y expresión de la palabra en la esfera pública.

"Por esta razón no hay nada más absurdo que proscribir y criminalizar la libertad de palabra, asociación o circulación de imágenes. Un estado que, de forma directa, interviene en la clandestinidad de una vida comete un asalto contra el cuerpo de las mujeres; o por decirlo con la antropóloga Rita Segato, ejerce un mandato de masculinidad sobre los modos en los que mujeres protegen su espacio de convivencia", señalan.

Por último, los firmantes afirman que con esta carta no solo apoyan a Carolina Barrero, sino que exigen que el estado cubano y sus oficiales retiren, de forma inmediata, los cargos en su contra y pongan un freno a la escalada de violencia.

Entre los firmantes se encuentran el historiador cubano Rafael Rojas, el escritor Juan Cárdenas y la investigadora y profesora Luciana Cadahia.