Concluye fase de investigación del juicio contra el prisionero político Luis Robles

Autoridades cubanas concluyeron la fase preparatoria para la acusación del joven cubano Luis Robles Elizástegui, quien fue apresado por haberse manifestado el pasado diciembre en el Boulevard de San Rafael, informó Radio Televisión Martí.

El órgano de instrucción penal en La Habana le comunicó al abogado del joven guantanamero que la investigación del caso había concluido y que su expediente había sido cerrado y “trasladado a la Fiscalía”, según comentó el hermano de Robles.

Lo anterior significa que la Fiscalía tendrá que elaborar sus conclusiones sobre la acusación a Luis Robles durante la fase intermedia, y presentar pruebas del cargo, o los cargos, por los que se le acusa para solicitar la apertura de un juicio oral.

En la fiscalía “será analizado el caso y si están de acuerdo con los argumentos y las pruebas recopiladas por la investigación y, teniendo en cuenta la solicitud de cambio de medida, determinarán la causa por la cual juzgarán a Luis, ya que, hasta el momento, no se han presentado pruebas contundentes para juzgarlo por el cargo de que se le acusa”, agregó el hermano del joven preso político.

Desde diciembre de 2020, pocos días después de que exhibiera un cartel para exigir la libertad del rapero Denis Solís y el cese de la represión en Cuba, Luis Robles ha permanecido en prisión provisional, en el Combinado del Este, a la espera de un juicio por presuntos “actos contra la seguridad del Estado".

Las autoridades negaron su solicitud de libertad bajo fianza, y los oficiales penitenciarios le han negado visitas y la medicina que su hermano le ha llevado a la cárcel para atender su padecimiento de reflujo gástrico.

Recientemente, por haber protestado contra estos malos tratos, Robles fue trasladado hacia una celda de castigo dentro del recinto, donde comenzó una huelga de hambre concluida este jueves.

"Me dijeron que no me iban a dejar entrar ni el medicamento para que me acabara de morir más rápido aquí adentro. ¿Cómo no me voy a plantar? ¡Así me lo dijeron! Entonces, cómo crees que no me voy a plantar. Tengo derecho a plantarme. ¿Cómo no me van a dejar pasar medicamentos para que me muera?", dijo Robles en un audio enviado desde prisión.

En diciembre, la policía intentó enjuiciar a robles bajo los cargos de "alteración del orden público y desacato", pero esto fue desestimado. En cambio, permaneció la acusación de “actos contra la Seguridad del Estado”, aunque su abogado asegura que no hay pruebas para considerar este delito contra Robles.

La protesta protagonizada por el joven no era más que el ejercicio de un derecho incluido en el artículo 54 de la constitución vigente cubana, que establece y legisla la libertad de expresión y de conciencia.