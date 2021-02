Luis Robles termina su huelga de hambre en prisión: "No dejaban entrar mis medicamentos para que me muriera aquí"

El cubano Luis Robles Elizástegui terminó su huelga de hambre en Cuba. El joven que protestó con un cartel en el Boulevard de San Rafael, está prisionero y aseguró que los funcionarios de la cárcel no le dejaban recibir medicamentos para que muriera pronto.

"Me dijeron que no me iban a dejar entrar ni el medicamento para que me acabara de morir más rápido aquí adentro. ¿Cómo no me voy a plantar? ¡Así me lo dijeron! Entonces, cómo crees que no me voy a plantar. Tengo derecho a plantarme. ¿Cómo no me van a dejar pasar medicamentos para que me muera?", expresó Luis Robles en una grabación de voz.

El audio en que se puede escuchar el testimonio de Robles lo hizo público la activista cubana Anamely Ramos en la red social Facebook. Acompañó la grabación con una nota en la que señala los constantes abusos a los que son sometidos los opositores al gobierno en las cárceles de Cuba.

"Un muchacho joven que se manifestó pacíficamente, como se vio en el video que circuló, un muchacho que no es violento ni le hace mal a nadie, no debería estar pasando este calvario", señaló Anamely y pidió la libertad para Luis Robles.

Luis Robles Elizástegui comenzó una huelga de hambre el pasado viernes, tras ser trasladado a una celda de castigo dentro del Combinado del Este, por protestar contra los malos tratos que reciben los presos en Cuba.

En su protesta Robles usó un pulóver con letreros contestatarios y destacó que a los presos en Cuba les dan comida en mal estado.

Los familiares de Luis Robles ofrecieron declaraciones en las que aseguran que en la cárcel del Combinado del Este no le entregaban al joven el medicamento que necesitaba para sus padecimientos de reflujo gástrico, a pesar de que su hermano se los había llevado varias veces. Esto agravó su estado de salud en prisión.

Luis Robles fue encarcelado el 4 de diciembre del 2020 por manifestarse con un cartel en el Boulevard de San Rafael, en La Habana. Pedía pacíficamente la liberación de Denis Solís y el fin de la represión en Cuba. El gobierno lo acusó de perpetrar "actos contra la Seguridad del Estado". Sin embargo, Prisoners Defenders lo ha declarado preso de conciencia.