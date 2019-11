Raúl Torres, el "necrotrovador", le compone otra canción a Fidel Castro

Publicado el Sábado, 2 Noviembre, 2019 - 18:30 (GMT-4)

Al cantautor cubano Raúl Torres no le basta con dos canciones dedicadas a Fidel Castro y le ha compuesto una tercera.

"Estás ahí..." es el título del nuevo tema de Torres, quien lo ha compartido en redes sociales.

"Yo te veo, yo te veo en el viento / forjando el oxígeno / en quien se quiere inspirar / como el elemento quinto y misterioso / que falta en la humanidad", dice la primera estrofa de la canción.

En otra parte del tema el músico añade: "Yo sé muy bien dónde tú estás / me dirán, me dirán que es loco / todo lo que canto / que soy necrotrovador / crearán ardides contra mis canciones / los tontos no ven el sol/ no, no lo ven".

Al final de la nueva canción, Torres dice que cantarle a Fidel es su "eterna felicidad".

Para nadie es un secreto que Raúl Torres es una de las mayores voces del régimen de la Isla. Antes de este tema, el cantautor había dedicado dos canciones a Fidel, tituladas "Cabalgando con Fidel" y "Laureles y olivos", y ha dicho en otras ocasiones sentirse orgulloso de que lo llamen fidelista.

También compuso un tema dedicado a Raúl Castro, al que nombró "El último mambí".

Incluso le hizo una a Hugo Chávez a la cual llamó “El regreso del amigo”.

En una ocasión, Torres aclaró que jamás ha cobrado "ni un centavo" por las canciones que le ha hecho al gobierno de La Habana.