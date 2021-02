Pau Donés recordó a Celia Cruz, Matamoros, al Benny y Machín en su última entrevista

El músico Pau Donés, vocalista del grupo español Jarabe de Palo que falleció el pasado 9 de junio reconoció adorar a la cantante cubana Celia Cruz en una entrevista que concedió al periodista Jordi Évole dos semanas antes de morir a causa de un cáncer de colon.

“Celia era una top de tops y me enseñó la importancia de la humildad en nuestra profesión. La adoraba. Conocerla fue uno de los momentos más chulos que he vivido”, dijo Donés en una entrevista que se transmitió este lunes en abierto por el canal de La Sexta.

Proyectada exclusivamente en salas de cine con el fin de donar lo recaudado a la lucha contra el cáncer, la entrevista fue una suerte de testamento vital del autor de grandes éxitos como La Flaca, Bonito o Depende, en el que repasó desde recuerdos de la infancia hasta su día a día después de conocer que su enfermedad era irreversible y se encontraba en fase terminal.

“No sé qué preguntarte”, empezó diciendo Évole visiblemente impresionado por el estado de deterioro físico de la estrella de la música pop española. “Hablemos de la vida, de las cosas”, acudió Donés en su auxilio.

Y hablando de la vida recordó a su madre, que escuchaba al Trío Matamoros y bailaba con Antonio Machín y Benny Moré. Como él era hiperactivo, su madre descubrió que se calmaba con música, así que de pequeño escuchó a estos músicos cubanos, entre otros como Nat King Cole “que tenía mucho contacto con la música afrocaribeña”.

Le hubiera gustado poder llegar a los setenta, confesó, pero Donés murió a los 53 años tras batallar durante 5 años contra su enfermedad. “¿Has pensado alguna vez en el suicidio?”, preguntó Évole, sabiendo que la madre del músico se había suicidado siendo él un niño. “Yo no. Vida, vida. Ahora no me va bien morir, tengo cosas que hacer en estos días”, contestó medio irónico un artista que consiguió hasta en su última entrevista transmitir ese optimismo singular y energía positiva que siempre le caracterizó.

“Me gusta bailar, aunque lo hago fatal. Me gusta la salsa, conozco los pasos”, aseguró un músico que mantuvo un vínculo singular con la música cubana. No solo por la educación recibida de parte de su madre, sino también por haber compuesto su canción más famosa luego de un viaje a Cuba en el que conoció a la protagonista de la misma.

Fue en 1995 durante un viaje La Habana que el vocalista y guitarrista de Jarabe de Palo conoció en La Tasca a Alsoris Guzmán, una cubana que inspiró a Donés a componer La Flaca y con la que mantuvo un corto pero intenso idilio durante los días que estuvo esa vez en Cuba.

Sin embargo, en su última entrevista Donés prefirió recordar momentos en la vida con un significado personal, acontecimientos que le marcaron como persona y no como compositor de un tema exitoso como la Flaca. Aunque aseguró que siempre compuso con honestidad, no guiado por fórmulas comerciales.

Uno de esos momentos especiales fue cuando cantó La Guantanamera con Celia Cruz y Luciano Pavarotti, durante un concierto que organizaba el famoso tenor italiano para recaudar fondos bajo el nombre de Pavarotti and Friends.

“A Celia Cruz la he admirado toda la vida. Una artista de un nivel grandioso. He cantado con ella y te recomiendo que busques el video. Es un arreglo de La Guantanamera que emociona”, afirmó Donés dos semanas antes de partir al encuentro de su admirada colega, la Reina de la Salsa.