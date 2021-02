Declaraciones de Yotuel a medios españoles: "El régimen cubano nos ha quitado todo, hasta el miedo"

“Al régimen cubano le jode que cantemos seis negros pidiendo libertad”. Así de rotundo se ha mostrado Yotuel Romero en una entrevista concedida al periódico español La Razón, a propósito de su participación en la canción "Patria y Vida", y las repercusiones del tema y el videoclip.

Otras entrevistas en los periódicos ABC y Nius, también recogen fuertes declaraciones del ex miembro de Orishas.

El cantante todavía está asimilando la tremenda repercusión del tema, que ha servido como denuncia de la falta de libertad en Cuba.

"En Cuba han prohibido la canción, nuestra música, a nosotros, no quieren que se nos escuche, pero el pueblo ya se cansó de la censura, por eso están temblando, porque cubanos la escuchan a todas horas. Se han identificado con la canción", explica Romero.

El músico y actor, nacido en el barrio habanero del Vedado en 1976, tiene previsto este jueves reunirse con los líderes del Partido Popular y Ciudadanos, Pablo Casado e Inés Arrimadas, y con la presidenta del Congreso de los Diputados de España, la socialista Meritxell Batet.

La canción, que ha suscitado una campaña de descalificación por parte de la propaganda del régimen, también ha llegado a los oídos de muchos eurodiputados. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, la compartió en sus redes sociales y este viernes, Yotuel participará en un foro en el que intervienen Leopoldo López Gil, la propia Charanzová, Luis Manuel Otero, miembro del Movimiento San Isidro y otros cubanos para explicar a los diputados de la Eurocámara su visión de Cuba.

"La canción ha conectado de nuevo con todos los cubanos con un mensaje de amor a la vida y de amor a la patria. Después de tanta muerte en estos meses en que la hemos tenido tan cerca, viene una canción de habla de vida y la gente en Cuba quiere eso. La canción habla de pedir un cambio, de que se han acabado las mentiras, el silencio y las doctrinas, todo eso es lo el pueblo quería que se dijera hace mucho tiempo y no se ha dicho. Y nosotros lo decimos sin faltar al respeto, sin agresividad, sin incitar a la violencia sino de una forma muy cívica y sencilla, cuidando todos los parámetros para que no se nos tildara de haber hecho una canción subversiva", dijo Yotuel a La Razón.

"La letra contrapone la doctrina maquiavélica de “patria o muerte” por un mensaje como “patria y vida”. La patria como la ven ellos es: o piensas como yo o la opción que tienes es la muerte, ya sea la muerte sentimental, emocional, física... La canción ha hecho que salga la verdadera cara del régimen cubano, un régimen que humilla a sus ciudadanos y les intenta desmoralizar. No se sostiene, el circo se cayó", añadió el músico.

Sobre el insulto de "jinetero" esgrimido por medios oficialistas, el músico puntualiza: "La revolución ha sido un fracaso hasta el punto de que ellos mismos dicen que un cubano por estar con una española es un jinetero. Qué mentalidad tan burda tienen".

Comentando el reproche de los medios oficialistas cubanos, de que los músicos de "Patria y Vida" se formaron en la isla y ahora han "traicionado a la Revolución", Romero replica: "Ningún ciudadano le debe nada a ningún país, yo tampoco. No tenemos una obligación de agradecer nada a ningún país. Yo soy lo que soy gracias a mí. El mérito y el esfuerzo es de uno mismo".

Interrogado sobre su simpatía por el Movimiento San Isidro, el músico cubano también se explayó:

"Me identifico mucho con el Movimiento San Isidro, ese movimiento de barrio, de solar, ese movimiento de la comunidad afrocubana. Maikel Osorbo y El Funky son los únicos raperos que están dentro del Movimiento. Cuando yo tenía el plan de hacer 'Patria y vida' pensé que era un buen momento para que el mundo escuchara y conociera la historia de Maikel Osorbo, cómo se violaron los derechos humanos con él, algo que se hace cada minuto en la isla. Cuba es una dictadura férrea, aniquilante, que campa a sus anchas, sin respeto a los derechos humanos, y nadie dice nada. Esta canción viene a decirle al mundo lo que pasa en dentro".

También se refirió al "racismo institucional" que ha quedado en evidencia tras algunos ataques de periodistas y comentaristas afines al régimen cubano.

"Una de las cosas que más les jode es que en esta canción son seis negros los que están cantando y siendo los portavoces de este grito de libertad. Seis negros de barrio, que se han hecho a sí mismos, sin recursos. Solo hay que mirar lo que ha sido durante 62 años la cúpula castrista para darse cuenta de que no hay un solo negro, y es un país donde la población negra y mestiza es más numerosa que la blanca. Hay racismo pero nunca lo van a reconocer. El 90% de los que están en la cárcel por la ley de peligrosidad son negros.

Yotuel fue contundente sobre varios de los ataques recibidos, que intentan inventarle una "agenda oculta" a la canción y su éxito.

"Mi partido es la vida. De hecho esta canción no se alinea con ningún partido ni ideología. Soy artista, a mi no me paga ningún grupo ni me paga la CIA, que es lo que dice Cuba ahora de mí. Hoy salió un panfleto diciendo que la CIA nos ha pagado un millón de dólares. Es una calumnia tras otra."

"El régimen cubano nos ha quitado todo, hasta el miedo", asegura también el cantante al periódico ABC, mientras explica qué es lo que está detrás de las críticas de los medios oficialistas en la isla.

"Le he estado dando vueltas a todo lo que ha pasado, a los insultos, la respuesta del gobierno cubano y me he dado cuento que actúan como un maltratador. La frase patria o muerte me suena a la que dicen los maltratadores o eres mía o de nadie, si no estás con ellos mejor muerto", comenta, y reconoce que teme por las represiones que puedan sufrir la familia que le queda en Cuba.

"Cuando el periódico te ataca, cuando te insulta los noticieros es una orden del gobierno cubano, porque ellos controlan todo", dijo.

Desde que salió la canción el pasado 16 de febrero los medios afines y el gobierno cubano han publicado numerosos insultos y descalificaciones contra los autores de "Patria y vida". Pero también se han prodigado los apoyos de cubanos al tema. El videoclip está ya a punto de alcanzar los dos millones de visualizaciones, y su impacto sigue creciendo.