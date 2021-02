Alcalde de Hialeah cuestiona gestión de gobernador de Florida ante el coronavirus: No creo en lo que hace

El alcalde de Hialeah, Carlos Hernández, se mostró crítico ante la gestión del gobernador de Florida, Ron DeSantis, para hacer frente a la crisis del coronavirus, después de una conferencia de prensa este martes en la ciudad, donde se habló de los nuevos esfuerzos de vacunación contra la pandemia en el condado de Miami-Dade.

DeSantis celebró el intercambio con la prensa acompañado de varias autoridades, incluyendo senadores estatales, comisionados y la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, pero no invitó a Hernández a formar parte del grupo, informó un reporte de Univision.

Sin embargo, el alcalde de Hialeah asistió al encuentro, que tuvo lugar en la farmacia Navarro, ubicada en la 802 este y la calle 25, de manera sorpresiva. “¿Hemos olvidado a alguien?”, preguntó el gobernador después de presentar a quienes lo acompañaban, mientras Hernández lo escuchaba.

Poco después, DeSAntis se retiró del lugar ignorando a Hernández, quien intentó dirigirle la palabra para plantearle una inquietud. “No sé por qué el gobernador no quiere darle la cara a la gente de Hialeah”, dijo Hernández.

El alcalde dijo que no entendía por qué no fue invitado a la conferencia de prensa, cuando Hialeah es una de las ciudades más afectadas por el coronavirus en Florida. También denunció que, desde que comenzaron a vacunar, la ciudad no recibe suficientes dosis para inocular a sus residentes.

Durante la conferencia, no obstante, DeSantis, por dijo que en Miami-Dade solo se han vacunado el 42% de los adultos mayores, y que el nuevo esfuerzo, que incluye nuevos puntos de vacunación en 35 farmacias CVS y 31 farmacias Navarro, ayudará a aumentar ese número.

De igual modo, señaló que en los próximos días se distribuirán cerca de 62 000 dosis. Por su lado, Hernández aseguró que, desde su posición como alcalde de la ciudad, él era quien podía movilizar toda una maquinaría para vacunar miles de personas diariamente en Hialeah.

Las relaciones entre ambos funcionarios no han sido las más amistosas en medio de la crisis sanitaria que afronta el estado. En 2020, Hernández llamó “niño malcriado” a DeSantis, luego de que lo dejaran fuera de una reunión de alcaldes de Miami-Dade sobre la pandemia.

“De todas maneras esta es una situación bien seria, y cualquier problema que él tenga personal conmigo, pues vamos a hablarlo personalmente, pero cerrarle las puertas al alcalde de la ciudad de Hialeah es una falta de respeto y de nuevo lo que me enseña, es que (DeSantis) es un niño malcriado, y ojalá que se lo digan a él en inglés, para que sepa que yo lo dije”, dijo entonces indignado.

Hasta la fecha, Miami-Dade acumula 404 499 casos confirmados de coronavirus y más de 5 300 muertes a causa de la enfermedad, según los datos del Departamento de Salud de Florida. Las hospitalizaciones ascienden a más de 11 300, lo que no significa que sea el número de personas internadas en estos momentos. Tales cifras ubican al condado como el más afectado por la pandemia en todo el estado de Florida.