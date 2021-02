Músico cubano consigue que su madre recupere, 19 años después, el polaquito saqueado en un taller del PCC

El músico cubano Javier Rodríguez, director del grupo de rock Extraño Corazón, confirmó que tras 19 años de denuncias del robo, infamia e insensibilidad institucional, su madre ha logrado recuperar el polaquito que le habían usurpado en un taller del Partido Comunista de Cuba.

"De solo mirar esta foto sabrán de golpe, que aparte de una madre, un hijo y un auto, también hay una respuesta y un final" expresó Javier.

El músico se mostró feliz por haber logrado que en vida se le devolviera a su madre, su Fiat Polski 126. El auto le había sido robado, pieza a pieza en un taller del Partido Comunista de Cuba entre el 2006 y el 2014.

"Hoy y de momento, entierro el hacha y comienzo urgente a canalizar todas mis energías en reconectarme con mis amigos y mi universo afectivo", expresó Javier quien cierra un período de reclamaciones, cartas, protestas y discusiones que se ha extendido por 19 años para recuperar el carro de su madre.

En 2020 Javier Rodríguez publicó en su perfil de Facebook una relación de los hechos que dieron lugar a la larga historia de denuncias y protestas para recuperar un auto, que entró en el taller del PCC para ser reparado y poco a poco fueron robándole las piezas y negando las respuestas a su dueña sobre lo ocurrido, así como el acceso al vehículo.

La batalla por recuperar el polaquito de Onirian Delgado Gómez (madre del músico y militante comunista durante varias décadas) se inició en el 2002 cuando aún ocupaba el cargo de Sub-directora de Información y Programación de la Radio Provincial de La Habana y llevó el Polski Fiat 126 al taller del Comité Provincial del PCC de La Habana para chapistería y pintura.

El auto se entregó funcionando y con documentos de circulación, pero no fue hasta el 2004 que se hizo el trabajo de chapistería. En el 2006 le informaron que hubo un robo de piezas del carro y le prohíben a la dueña entrar al taller. La propietaria comenzó a escribir cartas de reclamación al PCC y en 2008 logró que le hicieran una “defectación” del vehículo donde se comprueba la magnitud del robo.

En el 2014 el músico pudo acceder al taller con su madre y fotografiar el Fiat Polski del que solo quedaba la carrocería tirada en el suelo del taller del PCC.

En su publicación reciente Javier señaló que no retiraba ni una palabra de las escritas al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel en el 2020. Aseguró que tampoco las quitaría de sus textos en Facebook donde señala a la ingeniera y política cubana Lázara Mercedes López Acea, como principal responsable del robo de piezas que sufrió el carro y los problemas para recuperarlo.

"En plena pandemia y apenas 7 meses después de mi primer encuentro con tres funcionarios del CC-PCC (nuevos en sus cargos y sin conexión alguna con la larga lista de miserables) finalmente esta historia termina", expresó el artista.

Javier Rodríguez agradeció a todos los que visibilizaron su denuncia y a quienes hicieron materialmente posible este final positivo para él y su madre.

"La felicidad de mi madre, a sus 77 años, irradia luz por todas partes, pero no me ciega, ni me nubla, la visión del todo. Prefiero no comentarle nada y dejarla disfrutar (en el tiempo que le quede por vivir) su percepción de que finalmente se hizo justicia. Ella sabe muy bien cómo pienso al respecto de todo. No hay razones para repetirme", dijo el músico.