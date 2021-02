Jacob Forever: “Suéltame la mía” la dediqué a La Dura

El reguetonero cubano Jacob Forever reveló en Facebook los móviles que lo llevaron a componer Suéltame la mía, uno de los hits del género urbano en la isla.

Lanzado en 2017, Suéltame la mía se popularizó rápidamente entre las dos orillas del Estrecho de Florida, disparando a su intérprete una vez más a la cima de todas las listas musicales.

El ex Gente de Zona expresó que la canción fue dedicada a su esposa Diliamne Jouve, conocida por la audiencia como La Dura. Según el músico, “el primer verso fue completamente dedicado a ella” e, incluso, ella colaboró con parte de la letra.

“¿Por qué, si las complacemos en todo, no podemos irnos con amigos? ¿Por qué no podemos pasar por un lugar y darnos unos tragos, y seguir de fiesta con amigos, y regresar al otro día? ¿Por qué no, mujeres?”, comenta.

“Esta canción se la quiero dedicar a La Dura. Yo se la dediqué porque necesito coger un aire. Ella me acompañaba en el estudio el día que grabé la canción, y cuando terminé el primer verso, ella misma me dijo “son las 7 de la mañana y todavía estás despierta””, revela el intérprete.

Como cierre de todo su discurso, el músico suscribe que, incluso, más adecuado que “regresar al otro día” es hacerlo semana y media después.

“Es más, suéltame la mía y bien. Es más, virar al otro y día no, ¡a los 10 días!”, lanza.

La desproporción entre el comportamiento que se le consiente a los hombres en relación a las permisiones que poseen las mujeres dentro de las relaciones estructuralmente machistas (donde a la mujer se le niegan las mismas libertades que a sus parejas hombres) son a menudo expuestas en la música urbana como un acierto, alarde, o performance de superioridad masculina.

A pesar de que muchos exponentes del género empiezan a deconstruir toda la imaginería machista y a permear sus discursos de visos inclusivos, existen otros que no saben cómo pasar de un puñado de códigos cada vez más caducos y menos procurados por una audiencia joven, que se despojó del estereotipo del machirulo en contraste a la mujer incapaz de empoderarse.

En tiempos donde Bad Bunny “perrea sola”, o la Rosalía sale en busca de “mari y una botella”, Jacob Forever celebra regresar diez días después a su casa si, de cualquier forma, él lo merece por “comprarle todo cuanto pide su esposa”.

