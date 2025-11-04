"¿Tienes pareja?": Le preguntan en redes a La Dura y así respondió

Vídeos relacionados:

La influencer cubana Diliamne Jaccob, conocida popularmente como La Dura, volvió a encender las redes con una de sus más recientes historias en Instagram. En ella, la también empresaria invitó a sus seguidores a hacerle preguntas, y una en particular acaparó toda la atención: “¿Tienes pareja?”.

La reacción de La Dura no tardó en despertar curiosidad. Sin confirmar ni negar nada, respondió con humor que esa había sido “la pregunta más hecha del día”, dejando a muchos con la duda sobre si en su corazón ya hay alguien nuevo.

Captura Instagram / La Dura

Desde hace semanas, corren rumores de que, tras su separación del reguetonero Jacob Forever, La Dura podría estar iniciando una nueva relación. Del lado de Jacob, también se comenta que podría tener una nueva conquista, aunque hasta ahora no hay confirmación de ninguna de las partes.

Lo cierto es que tanto él como La Dura parecen enfocados en su vida personal y profesional, pero las redes no dejan de especular sobre si el amor volvió a tocar sus puertas.

Pero más allá de la curiosidad sentimental, lo que más llamó la atención fue el consejo lleno de madurez y empatía que ofreció a una seguidora que le confesó estar atravesando una separación tras 14 años de relación.

Lo más leído hoy:

La Dura respondió con unas palabras muy inspiradoras: “Mi consejo sería que te permitas sentir todo. No te apresures a sanar, pero tampoco te quedes estancada. Una separación duele, sobre todo después de tantos años, pero también puede ser el comienzo de tu mejor versión. Concéntrate en ti, en lo que te hace bien, en reencontrarte. A veces perder a alguien es la manera en que la vida te empuja a encontrarte a ti misma. Créeme… se sale, y cuando lo hagas, vas a brillar más fuerte que nunca. Te envío un fuerte abrazo”.

Captura Instagram / La Dura

Con estas palabras, La Dura demostró que está en una etapa de introspección y fortaleza personal. Aunque el misterio sobre su vida amorosa sigue sin resolverse.