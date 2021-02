Seguridad del Estado se presenta en casa de Anyell Valdés para que borre carteles de Patria y Vida

Agentes de la Seguridad del Estado se presentaron este viernes en el domicilio donde reside la activista Anyell Valdés junto a su anciana madre y sus tres hijos menores de edad, con el objetivo de amedrentarle para que borre un nuevo cartel de Patria y Vida.

El pasado lunes 22 de febrero, la activista fue víctima de un acto de repudio en el que los participantes saltaron la cerca perimetral de la vivienda de Valdés y derramaron pintura azul en suelo y paredes para tapar un primer cartel de Patria y Vida que esta había dibujado en la pared. Al mismo tiempo escribieron sus consignas de Viva Fidel y Patria o Muerte.

Las imágenes del acto de repudio, con tres niños aterrorizados dentro de la casa por el comportamiento agresivo de la turba y los esbirros que la jaleaban, se convirtieron virales en redes sociales y concitaron un rechazo inmenso hacia el régimen cubano y la solidaridad hacia la humilde familia que recibía semejante carga de violencia.

Muchos cubanos expresaron la repulsión que le provocaron las escenas de hostigamiento y violencia sufrida por Valdés y su familia. Mensajes de apoyo llegaron desde Yotuel, autor del tema de Patria y Vida, hasta sus compañeros acuartelados en San Isidro. Otros, de manera anónima, le hicieron llegar una caja con donaciones de alimentos y otros productos para aliviar su situación.

“Nosotros no venimos a ninguna represión, solo queremos conversar con ella”, explicó una agente de la Seguridad del Estado al activista Adrián Rubio, quien filmaba la presencia de los represores.

“Esta no es su casa, esta casa es del gobierno y nosotros lo que queremos es conversar con ella normal… No vamos a tener ninguna represión, ni nada. Ella está en este local, que no es de ella y está escribiendo cosas en las paredes. Vinimos para hablar con ella (Anyell), no contigo (Adrián), que eres el que formar este show”, dijo la agente.

Ante las advertencias de la seguridad del Estado, Valdés hizo caso omiso y los agentes se marcharon. Sin embargo, el activista Rubio se quedó grabando escenas en el barrio en lo que aparentaban ser movimientos de los agentes de la seguridad del Estado para reforzar la vigilancia y control de los activistas.

En la mañana de este viernes, un grupo de esbirros al servicio del régimen cubano desalojaron violentamente al líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, de su vivienda y sede principal de la organización.

Mediante un inédito despliegue de cuerpos represores, consiguieron desalojar a las personas que se encontraban en el interior de la vivienda, incluida la familia del opositor y pintaron de rojo la fachada de la casa para tapar la frase "Patria y Vida".

Según el testimonio de un vecino de Ferrer, el también activista Iam Gómez, "desataron un enorme operativo policial contra la sede principal, tropas represivas con múltiples vehículos, motos, autos, camiones, ambulancias, equipo de filmación". Además, acordonaron la zona para impedir la entrada a la sede y que los vecinos no fueran testigos del “vandálico acto de terror y maldad".

La represión contra Ferrer y la sede de la UNPACU por su labor social y humanitaria, se ha recrudecido desde que el opositor pintara carteles de Patria y Vida en las paredes. Este jueves, el opositor fue agredido mientras realizaba una directa para mostrar su trabajo con personas en situación de vulnerabilidad y extrema pobreza.

Disfrazados de vendedores ambulantes con unas ristras de ajos, unos represores se abalanzaron sobre Ferrer con el objetivo de quitarle su teléfono móvil, cosa que no consiguieron por la resistencia que ofreció el líder de UNPACU y el apoyo masivo que recibió de todos las personas que estaban en la sede.

Este miércoles también, agentes de la policía política en Palma Soriano, Santiago de Cuba, detuvieron con violencia a tres miembros de la UNPACU que se manifestaban pacíficamente a favor de los derechos humanos en la localidad de Maribel.

Los activistas fueron detenidos por oficiales de la policía, entre los que se encontraba el jefe de Sector de la localidad. El motivo: intentaban completar una caminata gritando la frase más temida por el régimen en este momento: Patria y Vida, el himno del género urbano interpretado por Yotuel Romero, Descemer Bueno, Gente de Zona, Maykel Osorbo y El Funky.