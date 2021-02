La Unión Europea exige explicaciones a su embajador en Cuba por pedir a Biden el fin del embargo

Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, convocó a su embajador en Cuba, Alberto Navarro, para que dé explicaciones por ser firmante de una carta dirigida a Joe Biden, que pide el fin del embargo a la isla.

La iniciativa de Navarro fue muy criticada por un grupo de eurodiputados, que pidieron su destitución en una carta enviada a Borrell, y acusaron al diplomático español de alinearse con el Gobierno cubano.

"Hemos recibido la carta y pedido al embajador que venga a Bruselas para dar explicaciones al Alto Representante. Entretanto le hemos exigido que detalle en una nota el asunto", explicó a EuropaPress una portavoz de la UE.

A pesar de su condición de representante en Cuba del bloque europeo y de ser un funcionario del Servicio Europeo de Acción Exterior, Navarro estampó su firma en la carta redactada por la publicación online especializada en temas políticos, La Joven Cuba.

En la misiva, los firmantes solicitaban a la administración Biden una apertura unilateral e incondicional hacia el régimen cubano, explicando las razones por las que tocaría a EE.UU. dar el primer paso hacia la normalización de relaciones. La misiva obviaba temas incómodos para las autoridades cubanas, como las violaciones de derechos humanos o actos represivos.

La postura de Alberto Navarro se complicó todavía más luego de que, en entrevista concedida a Cubanet el viernes, el embajador de la UE en La Habana dijera que no considera que el Gobierno de Cuba sea una dictadura.

"No, yo no considero que Cuba sea una dictadura. Claro que no", dijo el diplomático español, que calificó el embargo de "inmoral", al tiempo que indicó que no afecta sólo a Cuba y a Estados Unidos, sino que también perjudica intereses de ciudadanos europeos.