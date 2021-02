Oriaté cubano de Houston que recibió supuestas amenazas de muerte: Tengo varias armas por falta de una

El sacerdote de la religión Yoruba, Omar David Arencibia, quien acusó a otro Oriaté cubano de haberlo amenazado de muerte en redes sociales, dijo que había reaccionado en un video a los presuntos intentos de intimidación, admitiendo que no lo hizo de la mejor manera.

Arencibia, quien se identifica en redes como David Alá Aggayú y residente en Houston, Texas, aseguró que, durante más de dos años, recibió provocaciones del Oriaté Adonis Puebla, de 46 años, lo cual lo llevó a responderle que estaba armado para enfrentarlo.

“Un día, hace como dos meses, me levanté sin buenos ánimos. Cansado, obstinado, agraviado, hice un video mostrándole mis armas, mostrándole mis libros, diciéndole que no me iba a ganar ni en conocimientos ni con armas, porque tengo varias por falta de una”, comentó Arencibia a América TeVé Canal 41.

“En ningún momento yo lo amenacé, simplemente le dije que, si él estaba amenazándome de muerte, yo tenía también con qué defenderme”, explicó.

En la religión Yoruba, el Oriaté es aquel que, durante años de estudio ha adquirido los conocimientos de todos los ceremoniales, apunta el citado medio

Carlos Valdés, sacerdote categoría Oriaté, lamentó que se generaran este tipo de situaciones que, a su juicio, van en contra de la religión, al tiempo que señaló la responsabilidad de Arencibia en los incidentes.

“Los sacerdotes de mi religión deben ser hombres y mujeres correctos, de buena proyección social. Este personaje, Omar David Arencibia, ha causado una revolución en las redes sociales en los últimos tiempos que todas las semanas sale un sacerdote, un babalawo o un Oriaté, quejándose de sus locuras”, dijo.

Puebla fue arrestado la semana pasada por la policía de Miami luego de que Arencibia lo denunciara por presuntamente amenazarlo de muerte a él y su esposa, a través de varios videos en la red social Facebook desde el año pasado. Puebla salió libre bajo fianza tras pagar $ 7 500 dólares.

En agosto de 2020, el babalawo cubano José Luis Contreras Carmona, murió asesinado a tiros en una barbería de Miami, por diferencias con otro hombre que empezaron en redes sociales y terminaron en una confrontación física en la plaza comercial de Southwest 8th Street y 107th Avenue, cerca del campus de la Universidad Internacional de Florida.

La víctima, de 39 años, había sido profesor en Cuba y director del IPUEC Blas Roca Calderío, del municipio Batabanó, en la provincia de Artemisa. Tenía dos hijos en la isla.