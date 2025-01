Canto a Oggún: Daymé Arocena cuenta la sorpresa que se llevó en Puerto Rico

La cantante cubana Daymé Arocena compartió en una reciente entrevista con el influencer puertorriqueño Juan Víctor Feliciano (@donjuandelcampo) la sorpresa que se llevó al visitar Puerto Rico y notar que muchas personas desconocían el origen yoruba de una canción muy popular en la Isla del Encanto: "Aguanilé".

"Eso no lo inventó Héctor Lavoe, eso es un canto a Oggún. ¿Cómo no lo conocen, cómo no saben esa conexión?", se preguntó la artista cubana y entonó en directo las notas de la canción en lengua yoruba.

"Aguanilé", un canto a Oggún

La famosa canción "Aguanilé", incluida en el álbum El Juicio (1972) fue inmortalizada por Willie Colón y Héctor Lavoe. Este tema musical tiene sus raíces en la cultura yoruba pero se considera un canto criollo, caribeño. Según indica Arocena, no es un melodía conocida en las comunidades yorubas de África, en la actualidad.

"Aguanilé", escrita y compuesta por Willie Colón y Héctor Lavoe, para su estreno contó con la producción de Jerry Masucci. Los autores siempre reconocieron el origen africano del canto que es entendido como un homenaje a Oggún, deidad del panteón yoruba, Orisha de los herreros, la guerra y la tecnología.

¿Quién es el orisha Oggún?

En la santería cubana, Oggún frecuentemente se sincretiza con San Pedro. Su símbolo principal es el machete, herramienta que utiliza para asegurar los caminos que abre Elegguá.

Representa la fuerza, la guerra, la justicia, la rectitud y es un defensor de los más vulnerables. Tiene un fuerte carácter y es temido por sus enemigos.

Willie Colón y Héctor Lavoe, 1970 / Wikipedia

Daymé Arocena y la música cubana

En 2024 Daymé Arocena celebró un gran logro en su carrera, cuando tuvo su primera nominación a los Latin Grammy en la categoría Canción del Año, gracias al tema "A fuego lento", junto al dominicano Vicente García.

Este reconocimiento llegó tras ser nominada en 2018 a los Grammy americanos por su participación en el álbum Oddara de la saxofonista Jane Bunnett. La cantante de 32 años se ha labrado un lugar como una de las voces más importantes de la música cubana contemporánea.

