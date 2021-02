Embajador de la Unión Europea en La Habana no considera que Cuba es una dictadura

El embajador de la Unión Europea (UE) en Cuba, Alberto Navarro (Tenerife, 27 de marzo de 1955), aseguró ayer en una entrevista concedida a Cubanet que no considera que el Gobierno de Cuba sea una dictadura.

"No, yo no considero que Cuba sea una dictadura. Claro que no", dijo el diplomático español con 40 años de experiencia, de los cuales, los últimos cuatro los ha vivido en La Habana.

Sus declaraciones han caído como un cubo de agua fría entre 16 eurodiputados de los grupos Renew y Partido Popular Europeo, que justo ayer ya habían pedido al canciller europeo Josep Borrell que cese a Navarro por haber enviado un correo electrónico en apoyo de la carta a Biden promovida por La Joven Cuba. La misiva, firmada por unos 300 artistas, escritores e intelectuales cubanos pedía aliviar el embargo de Estados Unidos a la Isla.

La vicepresidenta a cargo de América Latina en la UE, la checa Dita Charanzová, suscribió esa solicitud de cese del embajador de la UE en Cuba, al considerar que Navarro se había alineado con el Gobierno del Partido Comunista de Cuba.

Por eso firmó una carta junto a otros 16 parlamentarios europeos mostrando su "desconcierto y desaprobación" ante la suscripción de una carta que pide el fin del embargo a Cuba de manera unilateral, sin que el Gobierno del Partido Comunista cubano tenga que dar pasos en favor de la democracia y el respeto a los derechos humanos en la Isla.

"Consideramos que el embajador no es digno de las altas funciones que ostenta", añade la solicitud de cese enviada a Borrell.

De Dita Charanzová se acordó Navarro en su entrevista concedida a Cubanet, cuando como quien no quiere la cosa, dejó caer que su vicepresidencia no decide la política exterior de la Unión Europea.

"... Nosotros respetamos las opiniones de los del Parlamento Europeo de esta vicepresidenta, ella también ha pedido mi dimisión como embajador del Gobierno aquí. Es algo que se respeta pero no son ellos los que deciden la política exterior de la Unión Europea", dijo.

Ha pedido además la dimisión de Navarro el eurodiputado español Herman Tersch (Vox) proponiendo que la Unión Europea tenga en Cuba un embajador de la democracia "no un militante, agente propagandista y cómplice de la dictadura criminal".

En opinión del también politólogo madrileño, "Navarro es un aliado del régimen en aplastar a la población cubana y en especial a la oposición".

"Estamos hartos de saber de pruebas de pruebas de la militancia en favor de la dictadura y su cúpula militar del embajador de la UE en La Habana... Hoy ha cruzado todas las líneas rojas firmando un panfleto con todo el discurso victimista del régimen", añadió en otro tuit.

En su entrevista con Cubanet, Navarro se muestra abiertamente a favor del fin del embargo porque en su opinión es "inmoral" y no afecta sólo a Cuba y a Estados Unidos, sino que también perjudica intereses de ciudadanos europeos.

También abordó el tercer diálogo formal que se celebrará hoy en La Habana entre el Gobierno de Cuba y la Unión Europea con un orden del día que aborda tres bloques temáticos: los derechos civiles y políticos; un segundo de derechos económicos, sociales y culturales y un tercero sobre derechos humanos en el mundo.

Desde la parte cubana quieren centrar el debate sobre derechos políticos y civiles en el racismo, la xenofobia, la discriminación racial y el discurso del odio en el ámbito público. Por la parte europea, prefieren abordar la libertad de reunión y de manifestación.

Respecto al segundo punto, Cuba quiere centrarse en los derechos humanos en el contexto de la Covid 19, el derecho a la salud y la protección social, mientras que la delegación europea tiene interés en tocar lo referente a la promoción de los derechos culturales, la libertad de investigación científica y artística.

Asimismo, el embajador Navarro dejó entrever en la entrevista concedida a Cubanet que está próxima la aprobación de una Ley de Empresas en Cuba, que sigue sin fecha en el calendario legislativo, aunque en enero el Granma la anunció en el marco de las 39 leyes que deben aprobarse entre 2021 y 2022.

En la entrevista se habló además de la no inclusión de organizaciones opositoras en los diálogos con el Gobierno de Cuba y Navarro dejó claro que esto no se debe a que él no lo proponga sino a que el Gobierno del Partido Comunista cubano las veta.

Para el aún embajador de la UE en Cuba "no tiene sentido" que este tipo de debates se centren sólo en las relaciones de la UE con Cuba "a través de la órbita de los derechos humanos", porque está convencido de que "la Unión Europea tiene intereses mucho más amplios".

En su negativa a reconocer a Cuba como una dictadura, Navarro insistió en que "no hay sociedades perfectas para dar lecciones unas a otras. Lo que tenemos es que aprender de las demás", sentenció no sin antes halagar virtudes cubanas como la solidaridad de las brigadas médicas que estuvieron ayudando en la primera ola de la pandemia en Italia, Francia o el Caribe.

¿Quién es Alberto Navarro?

Licenciado en Derecho, el diplomático Alberto Navarro fue nombrado por el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero como embajador español en Marruecos en 2010, siendo ésta una de las plazas más delicadas de la política exterior de España.

Este cargo lo ocupó hasta que en 2013 fue destinado como embajador de la UE en República Dominicana. Un periodista destinado en Rabat en aquella época, ha asegurado a CiberCuba que "por motivos personales" quiso pasarse al servicio diplomático europeo.

Anteriormente, Navarro había sido secretario de Estado para la Unión Europea entre 2004 y 2008 (primer Gobierno de Zapatero) y luego, embajador español en Portugal. También ha ocupado puestos en Honduras y República Checa.

Según recoge la hemeroteca del Ministerio de Relaciones Exteriores español, Navarro fue director general de Coordinación Jurídica e Institucional Comunitaria, jefe del Gabinete del ex ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos (PSOE) y director del Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea.

Moratinos, antiguo jefe de Navarro, famoso por su vídeo donde se le veía pidiendo más mojitos en Cuba, es desde enero de 2019, el alto representante de la ONU para la Alianza de Civilizaciones, una propuesta de José Luis Zapatero, el expresidente español que culpa a Estados Unidos del éxodo masivo de venezolanos.