Tekashi 6ix9ine sorprende al mostrar su cambio físico: ¡60 libras menos!

El polémico rapero Daniel Hernández, más conocido como Tekashi 6ix9ine, sorprendió a sus millones de seguidores al mostrar su impresionante cambio físico con ¡60 libras menos!

El joven volvió a las redes recientemente con un aspecto renovado después de varios meses desaparecido. Más tatuajes, barba y notablemente más delgado. Un cambio que explicó en un nuevo post en el que muestra su impresionante transformación físico. En él revela que fue precisamente su inseguridad con esas libras de más lo que le hizo alejarse una temporada de las redes sociales y la música.

"Hola chicos. Esta es la verdadera razón por la que dejé Instagram y la música durante 6 meses. Es porque en septiembre era más grande que nunca. Pesaba 204 libras y estaba pasando por mucho en la vida, estaba comiendo y comiendo constantemente", comentó el artista, que llegó a pesar 92 kilos aproximadamente.

"Me dije a mí mismo que debía dejar la música a un lado y concentrarme en mí. Y aquí estoy hoy con 60 libras menos y en 140. Todo esto lo digo porque en la vida todo el mundo necesita un descanso, en el caos de todo lo que está pasando en tu vida, tienes que decirte: "Yo controlo lo que pasa en mi vida". No dejes que nadie te diga que las cosas que quieres no son posibles, eso es MENTIRA! Si quieres, puedes conseguirlo", añadió, antes de autodenominarse el "Rey de Nueva York".

Según indica, ahora pesa alrededor de 63 kilos, es decir, casi 30 kilos menos que hace unos meses.

Cabe recordar que en septiembre del año pasado, Tekashi fue hospitalizado por una sobredosis de pastillas para adelgazar.

Según reveló él mismo a The Shade Room, fue ingresado en un hospital de Florida a principios de octubre por una reacción adversa por combinar cafeína con dos píldoras Hydroxycut, lo que provocó que su ritmo cardíaco aumentase y tuviese un exceso de sudoración.

Entonces, el artista reveló que los suplementos le habían ayudado a perder cerca de 25 libras.

Además de su cambio, el joven neoyorquino ha estado en boca de todos los últimos días por su enfrentamiento virtual con Farruko. Ambos se 'tiraron' en Instagram después de coincidir en una discoteca de Miami (Estados Unidos).

