Joven cubano en Uruguay pone la canción Patria y Vida frente a Embajada de Montevideo

El joven cubano Cristian Mena Carrazana puso frente a la Embajada de la isla en Uruguay el tema musical "Patria y Vida" y un cartel dedicado a Miguel Díaz-Canel.

"Es un mensaje a todos esos chivatones comunistas que defienden una dictadura desde hace 62 años", dijo Mena Carrazana antes de llegar a la sede diplomática de Cuba en Montevideo.

Con los colores de la bandera cubana pintados en la cara, el joven de 20 años decidió hacer su protesta por la noche "para dejar sin dormir a los que defienden la dictadura, como mismo hacen con los cubanos en la isla que piensan diferente".

Al llegar a la Embajada cubana, alrededor de las 10 y 50 de la noche, reprodujo el tema que interpretan los músicos Yotuel Romero, Descemer Bueno, gente de Zona, Maykel "Osorbo" Castillo y El Funky.

"Que se vayan para Cuba a vivir el comunismo", dijo Mena Carrazana.

Así mismo, pidió la liberación de todos los presos políticos en Cuba, en especial de Luis Robles, detenido por exigir en el bulevar de San Rafael, La Habana, justicia para el rapero Denis Solís.

Horas antes el joven cubano había compartido en sus cuentas de Facebook e Instagram una sesión de fotos en la que aparecía "atado" a una cruz de madera, frente a la sede de la Intendencia de Montevideo (organismo encargado de la rama ejecutiva del gobierno).

"Si para pedir la libertad te crucifican como Jesús, pues que me crucifiquen, la libertad se pelea, la libertad se lucha y cada día seguiré por la libertad de mi tierra, esto es arte por amor a la libertad que esta por llegar, esto es amor por tu patria cubana", escribió.

La comunidad de cubanos en Uruguay ha protagonizado diferentes acciones cívicas en contra del gobierno de la isla. Desde manifestaciones pacíficas frente a la Embajada castrista, hasta muestras de apoyo con el Movimiento San Isidro.

Uno de los cubanos que más actividades ha protagonizado en ese país es Lidier Hernández Sotolongo, quien estuvo el año pasado "regulado" durante meses por su posición contraria al gobierno cubano.

Las autoridades migratorias y del Ministerio del Interior no le permitían regresar junto a su esposa en Montevideo y no fue hasta octubre que pudo tomar un avión de regreso. "Es difícil salir de Cuba sabiendo que no puedes regresar", dijo Hernández Sotolongo a nuestro medio justo después de abandonar el país.