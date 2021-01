Cubanos en Uruguay se manifiestan por la libertad de los presos políticos

Un grupo de cubanos en Montevideo, Uruguay, se manifestó este domingo a favor de la libertad de los presos políticos en la isla.

Los manifestantes pidieron cambios en Cuba y la liberación del rapero contestatario Denis Solís, integrante del Movimiento San Isidro encarcelado por un supuesto delito de “desacato”.

“No queremos más ese falso socialismo que promueven ellos”, dijo uno de los asistentes en referencia a la cúpula del gobierno. “Por una Cuba libre y democrática, porque podamos tener todos los derechos”, agregó, exigiendo también un salario digno.

La protesta, convocada por la Asociación de Cubanos Libres en Uruguay, el Movimiento Acciones por la Democracia y Somos+, presentó una bandera representativa de la libertad con los tres colores de la enseña nacional y una paloma blanca como símbolo universal de la paz.

“No estamos de acuerdo con el comunismo ni con la represión en nuestro país. Somos bastantes ya los que no queremos ese régimen en Cuba”, declaró otro de los manifestantes.

También portaban carteles demandando libertad para Luis Robles, el joven detenido el 4 de diciembre por protestar pacíficamente en el bulevar de San Rafael, en La Habana.

“Hay que tratar de seguir haciendo esto, alzar todas las voces y mostrarles a los uruguayos y ciudadanos de otros países los problemas que hay en Cuba, sobre todo con la represión”, aseguró el activista cubano Lidier Hernández, residente en Montevideo, quien pasó varios meses retenido en la isla por las autoridades sin que se le permitiera regresar, por haber participado en protestas contra el régimen en la capital uruguaya.

“Luis Robles no hizo nada para estar en prisión”, dijo Hernández en una trasmisión directa vía Facebook. “Desgraciadamente, el régimen no perdona cuando se trata de alguien que no es visible. Si no tiene visibilidad y apoyo desde el exterior le hacen este tipo de cosas”.

Según explicó el activista, la sede consular cubana en Montevideo puso un cerco de vallas para impedir que los manifestantes se acerquen a la sede diplomática. Hernández subrayó que debían continuarse este tipo de acciones con el propósito de impulsar cambios en la isla.