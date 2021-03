Yotuel donará las ganancias de Patria y Vida al Movimiento San Isidro

El músico cubano Yotuel Romero, autor e intérprete del himno Patria y Vida junto a Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky, realizó una directa en la que afirmó que donará al Movimiento San Isidro (MSI) las ganancias que genere la canción.

"Les anuncio que el dinero íntegro que está reportando la canción va ser donado al Movimiento San Isidro. Voy a hacer público lo que ha generado el tema y veré cómo hacérselo llegar a Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, para que ellos tengan autonomía, porque nos los dejan trabajar por sus ideas y su activismo", declaró Yotuel.

Luego de celebrar el éxito y la acogida que ha tenido la canción, además de la repercusión y el diálogo que ha propiciado, el cantante anunció que harán un remix de Patria y Vida una vez que se hayan alcanzado los tres millones de visitas en su página web. De momento, el tema alcanza más de 2 millones 600 mil visitas desde su estreno el 17 de febrero.

El remix tendrá una particularidad especial ya que, según Yotuel, abrirá un hilo en sus redes sociales para que sean los cubanos los que propongan nuevos colaboradores en el tema, de manera que sean los artistas que elija la audiencia los que formen parte de esta acción que consigue armonizar la cultura con la unión cívica de los cubanos que desean un cambio hacia la libertad y la democracia.

Asimismo, la noticia de que donará íntegramente las ganancias que genere el tema al Movimiento San Isidro, constituye una prueba más del compromiso de este músico con su arte y con su ideario político y social, que se refleja en su llamado a la unión para superar una etapa histórica que no ha traído ganancias de bienestar y libertades para el pueblo cubano.

"Mañana voy a poner el post para que participen diciendo qué artistas les gustaría que participara en el remix. Una convocatoria abierta, pero serán ustedes los que digan a quienes quieren. Me han llamado artistas boricuas. Hay muchos músicos motivados y que quieren participar de esta iniciativa", manifestó el artista que habló recientemente junto a otro grupo de artistas y representantes de la sociedad civil ante el Parlamento Europeo.

Patria y Vida es una canción "a favor del pueblo, no en contra de nada. A favor del pueblo, de los derechos humanos, de tu gente, tu barrio, los artistas", defendió Yotuel. "No hay una verdad absoluta, pero sí hay una verdad absoluta en relación con los derechos humanos. Los derechos humanos no son de izquierda, de derecha, de arriba o de abajo".

"Tenemos que luchar porque respeten la forma de pensar de todos. Es un trabajo que hace mucho viene luchando mucha gente, pero ahora, con Patria y Vida ha llegado a mucha gente y está en medios de prensa en todo el mundo", reconoció el artista.

En este sentido, Yotuel quiso subrayar la violación de los derechos humanos que constituyen los actos de repudio, de los cuales se han visto recientes ejemplos contra la acuartelada de San Isidro, Anyell Valdés, y el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer.

Todos los cubanos, pero en especial aquellos que tienen una repercusión mediática, deben alzar la voz contra estos atropellos a la dignidad y los derechos de las personas, aseguró. "Pero sin violencia, sin descalificaciones, sin perder la ética y la elegancia", propuso el cantante.

Agradeciendo nuevamente el apoyo de la comunidad internacional, Yotuel dedicó un saludo especial al secretario de Relaciones Exteriores del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Héctor Gómez, quien expresó en un tuit su apoyo a la democracia en Cuba y a Yotuel Romero, después que el artista denunciara la represión en la isla ante el Congreso de los Diputados, en Madrid.

“Todo el apoyo a @Yotuel007 ! #Respect Los valores democráticos son los pilares de nuestra convivencia como sociedad”, publicó el también diputado del PSOE, partido gobernante en España.

"¡Qué lindo que un país al que emigraste te trate como un hijo, un ciudadano con derechos al que defienden las instituciones; y qué triste que el gobierno del país donde naciste te desprecie y no te considere como un cubano!", se lamentó.