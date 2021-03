Opositora cubana denuncia presiones del Gobierno contra su madre

La exfiscal y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yeilis Torres Cruz, denunció en redes sociales las presiones que el gobierno cubano ejerce contra su mamá, quien fue citada este lunes a la dirección del Ministerio de Educación para "amenazarla" y "chantajearla".

En una directa a través de Facebook la mujer contó que la víspera recibieron una llamada telefónica mediante la cual citaban a su mamá a la Dirección Municipal de Educación para amenazarla por el activismo de su hija contra el régimen.

"La represión ya no es conmigo, es también con mi mamá, con una persona que es fidelista y comunista, ya no es conmigo, eso es para que se den cuenta todos los cubanos que pueden estar viendo esta directa que no es solo conmigo", explicó.

"El único pecado de mi mamá es ser mi madre, y hoy la acaban de citar para la Dirección Municipal de Educación, porque mi mamá es profesora de un pre en la capital", dijo Torres Cruz.

Asegura que el motivo de la citación es un cartel con la consigna "Patria y Vida" que ella puso en la pared y en la fachada de la casa de su mamá y para hablar de "su hija contrarrevolucionaria".

"¿Qué van a hacer, van a sacar a mi mamá del trabajo, que lleva de sus 65 años 50 cumpliéndoles a ustedes, defendiendo lo indefendible?, preguntó.

"Son unos faltas de respeto, y eso es lo que ustedes logran, que las familias se sigan desuniendo, que las madres se fajen con los hijos, que los hijos se peleen con las madres", expresó indignada.

Entre lágrimas, la exfiscal dijo: "El chantaje lo utilizan ustedes, los represores de este malgobierno que tienen al país bajo amenaza".

"Aquí los americanos no nos amenazan, nos amenazan ustedes, dictadura fascista, terrorista, que les gusta humillar al pueblo de Cuba, al cubano, ustedes no creen en nadie, mi mamá es la mejor profesora de español que probablemente tenga hoy Ciudad de La Habana", subrayó.

Después afirmó que no volverá a recibir en su casa a ningún agente que vaya sin identificación, un método recurrente entre la Seguridad del Estado, que envía a personas vestidas de civil que no se identifican nunca a intimidar a opositores, detenerlos, o citarlos a interrogatorio.

"Al que venga a hablarme mierda de la Revolución, porque lo único que saben es hablar mierda, porque esta revolución es una mierda, que venga con una orden judicial y un carnet que lo identifique", dijo la letrada.

"Te pasas todo el día pensando en qué van a hacerte", pero "este descaro de ustedes me dan más fuerzas, ustedes violan sus principios, violan sus constituciones, violan sus códigos penales, ustedes lo violan todo", gritó indignada.

Torres Cruz también responsabilizó al gobierno cubano de la salud de su mamá, a la cual le han dado tres infartos y no puede ser sometida a situaciones de estrés.

"Ellos pueden amenazarme pero más nunca van a doblegarme, yo perdí el miedo", concluyó.

En otra directa posterior dijo que a las 3:00 pm fue citada por la policía, que le dejó una nota con su niño de cinco años para no enfrentarse a ella. A esa hora su mamá no había regresado de la reunión en la Dirección Municipal de Educación.

Yeilis Torres Cruz ha sido detenida en varias ocasiones por el gobierno cubano debido a su activismo contra la situación política del país.

En junio del pasado año fue detenida cuando intentaba llegar a la manifestación en contra del abuso policial tras la muerte de un joven negro de 26 años en Guanabacoa, y en diciembre fue arrestada el Día Internacional de los Derechos Humanos.

En septiembre la activista de Unpacu fue amenazada de muerte y ahora denunció ser acosada por colgar en las paredes de su casa letreros de Patria y Vida, título de la canción que ha enfurecido al régimen cubano por su denuncia a la represión en el país.