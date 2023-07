Raúl Torres dice que no tiene estrategia de huida: "Soy revolucionario y fidelista"

Raúl Torres, ferviente defensor del régimen cubano y autor de baladas y panfletos, reveló este viernes que no tiene en mente ninguna estrategia de huida de Cuba, porque en su corazón es un “revolucionario y fidelista” convencido.

“No tengo ninguna estrategia de huida, agradezco haber vivido en el corazón de otros países con otros sistemas donde pude perfectamente prostituir mis versos y hacer canciones sin espíritu, con letras incluso groseras para ganar mucho dinero”, dijo el cantautor en Facebook.

Captura de pantalla Facebook / Raúl Torres Candil - Oficial

Para el autor del tema "Patria o Muerte por la Vida", considerado por el buscador Google como la peor canción de 2021, sus principios van por delante de sus intereses materiales y económicos, al punto de haber rechazado –según sus propias palabras- jugosos contratos comerciales que no se correspondían con sus convicciones.

“No me faltaron propuestas de trasnacionales para capitular con la poesía que siempre me ha caracterizado y mi modo particular de tocar la lira e interpretar mis canciones... Siempre dije que no... Incluso cuando el contrato llegó a tener las 7 cifras dije que no y no temblé”, afirmó el trovador matancero.

En su publicación, donde compartió una foto suya pescando bajo un puente, aseguró que podía vivir con “un chicharrón”, o “con un río y un nylon de pescar con anzuelo”, porque, aunque muchos no lo son, él sí es una persona “agradecida” a la llamada “revolución”.

“¡Yo soy agradecido, soy revolucionario y soy Fidelista!... ¡No voy a tirar pa’ ningún lado que no sea pa’ mi propio pueblo al cual le debo todo lo que soy!”, reafirmó Torres en un post plagado de cursilerías propias de la basta propaganda del régimen cubano.

Su imagen pescando en la orilla de un río o canal es el correlato visual a la esperpéntica intervención del viceprimer ministro cubano Jorge Luis Tapia Fonseca ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la cual propuso que las familias críen peces en estanques construidos en sus barrios, como una forma para mejorar la alimentación.

“Había algo que no quería pisar, había mucho que no me quería jugar, había un amor en la lejanía al cual quería regresar, aún cuando siempre le llevé en mi corazón... y era mi Cuba eso que no podía aplazar más”, dijo Torres, explicando los motivos sentimentales de su regreso a la Isla, a pesar de las ofertas de “siete cifras” que presuntamente le hicieron en el extranjero.

Torres, quien anunció en abril del año pasado que ponía en venta su estudio de grabación, utiliza sus redes sociales con evidentes impulsos ciclotímicos. Antes, en febrero, se quejaba de no haber sido invitado al Festival San Remo Music Awards en La Habana, entre cuyos organizadores se encontraba la “no primera dama” Lis Cuesta Peraza, esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel.

"Bien, les anuncio que no participaré en el festival ese, San Remo, pero porque no me han invitado", dijo el artista en Facebook; donde también afirmó que no lo invitan a cantar en festivales desde que compuso en 2013 "El regreso del Amigo", una canción dedicada al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.

La calidad de esta es parecida a la de "Patria o Muerte por la Vida", compuesta como respuesta a la exitosa canción "Patria y Vida" que, bajo la autoría de Yotuel Romero y con la participación de Gente de Zona, Descemer Bueno y los raperos cubanos Maykel Osorbo y El Funky, se convirtió en un himno de libertad para los cubanos.

Tirando de la pita, Torres afirmó este viernes haber rechazado la oportunidad de ser millonario (se desconoce en dónde y en qué divisa) para retomar “el canto a la Revolución, a la patria y a los héroes y próceres de mi isla”.

“No podía dejar tanta historia tan elevada sin canto, no podía dejar la tierra que me enseñó a ser hombre negro libre sin mis acordes y mi voz ronca y trasnochada pero mi voz patriota y revolucionaria... No podía”, remachó el autor de "Se fue", un bardo que se quedó en la isla sufriendo la agonía de no comer pescado... a pesar de haber sido el millonario que nunca fue.