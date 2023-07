Raúl Torres dice sentirse decepcionado con Fito Páez y lo llama irresponsable

El cantautor cubano Raúl Torres, ferviente defensor del régimen, dijo sentirse decepcionado con el músico argentino Fito Páez y lo llamó irresponsable, a propósito del documental La Habana de Fito, del director Juan Pin Vilar, cuya exhibición hizo el gobierno cubano sin consentimiento del realizador.

"Cuánto lamento sentir decepción de gente que he amado, ¿por qué se vuelven irresponsables y abyectos con el tiempo y el dinero?, este señor en específico me ayudó en cierto momento de mi carrera y fue mi paradigma y guía, ahora en nombre de una gran mentira corrompe todo lo absolutamente bello e impoluto de su carrera hablando mal de Fidel", dijo Raúl Torres en un post de Facebook publicado este domingo.

Captura de Facebook / Raulito Torres

El músico cubano acusó a Fito Páez, de estar metiéndose, en el citado documental, "en nuestra historia con una narrativa endeble y temblorosa sobre la desaparición de Camilo, todo por la proyección de un documental que pasaron sin permiso en la televisión Cubana".

En su opinión, reconoce que el documental nunca debió proyectarse pero no por haberse hecho sin el conocimiento de su director, sino "por la lamentable calidad y el insufrible guión y dirección, borbotando en manipulación y sobreactuación... el televidente cubano no merece ver semejante truño cinecrográfico... no lo hagan más la verdad".

Su post lo cerró con actitud amenazante diciendo que "no hay miedo" y que está dispuesto a responder con la fuerza a los que se opongan a su post y lo ataque.

Tras haber sido censurado por el Ministerio de Cultura (MINCULT), la Televisión Cubana exhibió en junio el documental “La Habana de Fito”, sin autorización de su realizador Juan Vilar ni de la productora audiovisual.

En el audiovisual, el director plasmó la compleja realidad cubana bajo la mirada crítica de Fito Páez y contó con el testimonio de importantes personalidades de la cultura iberoamericana.

Tras este episodio, Vilar (conocido por muchos como Juan Pin) envió una carta al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel mostrando su desacuerdo con la medida, la cual calificó "como un acto deplorable que impone una mirada sesgada sobre el documental y supedita el testimonio de Fito Páez a cuestionamientos políticos o de credulidad histórica".