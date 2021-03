La bella dedicatoria de Dianelys Brito a su hija: "Buscar palabras para definirte sería poner límites a lo que siento"

Varias han sido las veces que la actriz cubana Dianelys Brito ha recurrido a sus redes sociales para compartir con sus seguidores el gran amor y orgullo que siente por su hija Alejandra Lago.

En esta ocasión, la popular artista ha querido dedicar unas hermosas palabras a su hija, quien se ha convertido en su mejor apoyo en la vida y con quien ha logrado formar el mejor "equipo".

La protagonista de la famosa telenovela cubana Pasión y Prejuicio subió en su cuenta de Instagram dos imágenes de la joven en las que aparece muy hermosa y sonriente y junto a ella escribió:

"¡Desde que llegaste, en mi vida todo cambió, claro que cambió! ¡Hoy somos un equipo hija mía! Buscar palabras para definirte sería poner límites a lo que siento. Te amo te amo te amo".

Alejandra Lago, quien también siente un gran amor por su madre y siempre han estado juntas en las buenas y las malas, no tardó en responder a la dedicatoria de su madre con un tierno mensaje que apoyan lo dicho por la actriz: "¡Te amo madrecita! Sí que somos el mejor equipo".

Los seguidores de Dianelys Brito, por su parte, también se han unido a la publicación y le han regalado a la artista comentarios cargados de cariño: "Bella. Bendiciones", "Qué bonita está Alejandra", "Hermosa tu hija. Dios las bendiga a las dos", "Preciosas, como se parece a ti", "Bella foto amiga mía y bella su hija igual que su madre" o "El mismo brillo de tus ojos y la misma sonrisa, Dios las bendiga, eres una excelente actriz, te extrañamos", por tan solo mencionar algunos.

A pesar de que los estudios de Alejandra Lago en República Dominicana la mantengan días alejada de casa, madre e hija residen juntas en Miami (Florida).

No obstante, hubo un tiempo en el que ambas estuvieron separadas, debido a que la actriz se fue de Cuba para poner rumbo a Estados Unidos y la joven se tuvo que quedar en la isla mientras esperaba su turno para salir del país.

Así lo contó la propia Dianelys Brito en una entrevista que ofreció en enero del pasado año 2020 al programa de la televisión TN3 de la cadena América TeVé, donde contó lo duro que fue dejarla atrás y pasar ese tiempo alejada de su único retoño.

"A mi nunca se me va a olvidar el día que yo estaba en la sala de mi casa, ella no fue conmigo al aeropuerto porque supuestamente yo me iba para México, y yo la miré y lo único que me preguntaba era cuándo la volvería a ver otra vez", dijo la actriz entre lágrimas.

Por suerte, Dianelys Brito y Alejandra Lago se pudieron reencontrar un año y medio después de aquel duro momento y las dos pudieron comenzar una nueva vida en Estados Unidos.

