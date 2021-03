Periodista cubano Juan Manuel Cao entrevista al líder de los Proud Boys Enrique Tarrio

El periodista Juan Manuel Cao entrevistó al cubanoamericano Enrique Tarrio, líder de la organización de la extrema derecha estadounidense, Proud Boys, en AmericaTeVe Canal41.

Tarrio comenzó agradeciendo la oportunidad de ser entrevistado en televisión pues asegura que muchos medios no le facilitan el acceso ante las cámaras en persona y por lo general las entrevistas que ofrece terminan siendo editadas.

Cao por su parte empezó con un vídeo de presentación de su entrevistado, en el que destaca lo paradójico de encontrar a un cubanoamericano de piel morena como líder de una "organización calificada de racista y supremacista blanca en Estados Unidos".

En la caracterización inicial de Enrique, su entrevistador destaca que es hijo de inmigrantes, que habla español, que creció en la Pequeña Habana de Miami y que en algunas imágenes que circulan en las redes sociales se le puede ver portando collares de santería cubana.

Cao destaca además que los Proud Boys están marcados por el gobierno de Canadá como una organización terrorista y que la figura de Tarrio es enfocada como el nuevo gran villano americano.

Enrique confirmó que nació en Miami y que es hijo de padres cubanos, naturales del municipio Arroyo Naranjo en La Habana. Además aseguró que visitó la isla en varias ocasiones cuando era adolescente.

En cuanto a su profesión, Tarrio narró que desde los 16 años es empresario. Se inició en el negocio de las cámaras de seguridad pero actualmente tiene una tienda de venta de ropa online. En este sentido reconoció que algunas de sus ropas tienen mensajes que "son ofensivos".

Ante la pregunta de si considera positivo que alguien tome la justicia por las manos, Tarrio dijo que en Estados Unidos las cosas son diferentes al resto del mundo.

"Aquí tomar la justicia por las manos sería sin violencia. Creo que hay muchas cosas que los Proud Boys hemos hecho sin violencia", dijo y puso como ejemplo una barbacoa que hizo su organización para promover leyes contra lo que ellos consideran "terrorismo doméstico", entre los que cito a grupos comunistas y secciones del movimiento Black Lives Matter.

Uno de los temas comentados fue la postulación de Tarrio al Congreso de Estados Unidos por el Distrito 27 de Miami, contra María Elvira Salazar. Aseguró que esto ocurrió en el 2020 y dejó abierta la puerta a oportunidades de entrar en política.

Enrique Tarrio dijo que ni él ni su organización son racistas, en ningún sentido. Cao aprovechó la oportunidad para colar otra pregunta directa: Qué piensa del Comunismo.

"Bueno, como soy de padres cubanos a mi me han enseñado que el comunismo y el fascismo son lo mismo. Es algo que no debe tener lugar en Estados Unidos. Lo que estamos viendo ahora, desde el 2016 es a congresistas como Alexandra Ocasio siempre hablando de pólizas socialistas en el Congreso, algo que nunca se había visto en a vida de Estados Unidos", respondió Enrique.

Enrique insistió en que Proud Boys no es una organización de "blancos". Asegura que no les importa el color de las personas, ni las culturas de las que provienen, ni la religión. El capítulo de Proud Boys en Florida indicó que está compuesto mayoritariamente por cubanoamericanos.

El líder de Proud Boys explicó que no tienen una lista de membrecía, pero que el estimado es de 30 mil personas en la organización, con representantes incluso en otros países, lo que asciende a 45 mil miembros.

Tarrio indicó que las noticias en las que se ha dicho que fue atacado por ser negro, o que miembros de Proud Boys han tenido actitudes racistas hacia él, son falsas. Nunca se ha sentido atacado por ningún miembro de la organización.

Juan Manuel Cao tocó un punto medular, la violencia contra el Congreso de Estados Unidos el 6 de enero. Tarrio expresó que no está de acuerdo con ese tipo de actitudes, pero paradójicamente señaló que, si hubiera estado allí, es probable que hubiera entrado al Capitolio, y sonrió.

Hubo 7 miembros de Proud Boys que estuvieron involucrados en los altercados de ese día. Tarrio considera que fue un regalo de Dios que lo arrestaran un día antes y no haber podido estar en aquel discurso de Donald Trump, porque pudo haberse dejado llevar por la emoción del momento.

Enrique Tarrio defiende la idea de que los políticos solo piensan en las elecciones, mientras los activistas están centrados en la situación que enfrentarán las próximas generaciones. Asegura que, si consigue ser elegido, su modo de pensar no cambiará porque su interés es servir al pueblo de Estados Unidos.

Otro de los temas polémicos que estuvo dispuesto a tratar es la presunta implicación con el FBI como agente secreto. Cao mencionó la existencia de documentos que avalan esta teoría.

"En el 2012 a mi me arrestaron por un negocio que yo tenía. Arrestaron también a 4 de mis hermanos y querían que yo testificara contra ellos. Dije que no y a la semana incrementaron mis cargos (por cambiar la marca de productos). Me querían dar tres años y medio. Entonces colaboré con el FBI, les di datos de unas personas que hacían tráfico humano", contó Enrique Tarrio.

El líder de Proud Boys dice que hubo preguntas sobre este tema en su organización, pero tienen una comunicación abierta. Asegura que muchas personas quieren que él se disculpe, pero que no lo hará. Alegó que no tiene que disculparse con nadie, porque todo lo que hizo fue para salvarse él y su familia.

El secreto sobre el significado del número 47 que acompaña a Enrique Tarrio en su gorra también fue explicado en esta entrevista. Se refiere al próximo presidente de Estados Unidos e indicó que espera que sea Donald Trump y que lo apoyaría sin dudas.

Sobre el uso de gafas oscuras que tanto le critican en redes sociales, explicó que tiene fotofobia y que la luz le produce migrañas, por esa razón lleva gafas oscuras casi todo el tiempo.

Enrique Tarrio es un cubanoamericano que se ha convertido en una figura polémica, respetado por los miembros de su organización y odiado casi con la misma intensidad por quienes observan desde fuera y no consiguen encajar los estereotipos de un hispano en una institución como Proud Boys.