Trucos de una cubana para lograr un merengue perfecto

La creadora de contenido cubana conocida en TikTok como @lacomelata, y radicada en Houston, Texas, ha conquistado a miles de seguidores con sus recetas tradicionales, consejos de cocina y carisma contagioso.

Esta vez, se ha vuelto viral compartiendo sus trucos infalibles para lograr un merengue italiano o cubano perfecto, ideal para coronar cualquier postre.

“Si a ti no te queda bien el merengue italiano o "merengue cubano" con estos truquitos, estoy segura que es porque no me sigues”, afirma en uno de sus videos más populares, mientras muestra orgullosa una mezcla blanca, brillante y perfectamente montada.

Paso a paso: Cómo lograr un merengue perfecto

En su receta, @lacomelata comienza aclarando que el primer paso fundamental es batir media taza de claras de huevo hasta llegar al punto de "nieve". Paralelamente, se prepara el almíbar: una mezcla de una taza de azúcar, un tercio de taza de agua y unas cinco gotas de limón, que debe hervir hasta lograr una textura espesa con burbujas grandes.

“¿Y cómo saber cuándo el almíbar está listo?”, pregunta a su audiencia. Luego, comparte dos trucos caseros: echar una gota en un vaso de agua fría y ver si se endurece, o sumergir un tenedor en el almíbar y soplar; si se forma una burbuja como un globo, está en su punto justo.

Una vez listo el almíbar, recomienda incorporarlo en forma de hilo fino al merengue sin dejar de batir, y continuar batiendo hasta que la mezcla se enfríe completamente. “Toca el bol por fuera. Cuando sientas que ya está frío... ¡Está listo!”, aconseja.

El toque final

Para quienes buscan personalizar su creación, @lacomelata sugiere añadir colorantes o saborizantes una vez terminado el merengue. El resultado es una mezcla cremosa, firme y brillante, lista para decorar pasteles, cupcakes o cualquier antojo dulce.

Desde su cocina en Texas, esta cubana continúa acercando la tradición culinaria de la isla a miles de personas, con recetas que no solo enseñan, sino que también celebran la identidad y creatividad del sabor de su isla.