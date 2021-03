Jennifer Lopez deslumbra por su belleza natural en un vídeo en el que aparece sin una gota de maquillaje

Jennifer Lopez no se cansa de mostrar su belleza al natural después de haber lanzado su línea de productos JLo Beauty.

La artista de 51 años está grabando su próxima película en República Dominicana, donde este jueves quiso grabar un corto vídeo para Instagram mostrando cómo luce su rostro sin una gota de maquillaje y después de haber utilizado alguno de sus productos.

A lo largo de los últimos meses, la Diva del Bronx ha ido enseñando los productos de su línea de cosméticos. Pero parece que sus seguidores no se cansan de verla así de radiante porque, una vez más, su belleza al natural ha dejado boquiabierto a millones de fans.

En el vídeo viral, la prometida de Alex Rodriguez comenta que solo lleva puestos tres de sus productos: el limpiador, el sérum y la crema Wonder Dream. El resultado es una piel fresca e impecable.

La neoyorquina se siente orgullosa de tener una piel radiante y sin arrugas de manera natural y sin haber tenido que recurrir al bótox. "No soy ese tipo de persona (que usa bótox). No tengo nada en contra de la gente que lo hace, pero no es para mí. Soy más de un cuidado facial más natural...", comentó a finales de diciembre en la presentación de su nueva marca.

Ahora, gracias a este lanzamiento de su línea sabemos cual es su secreto para estar siempre lista y perfecta para las cámaras las 24 horas del día.

