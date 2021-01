Jennifer Lopez, cansada de que le digan "mentirosa" por decir que no lleva bótox: "Siempre he sido sincera"

El perfecto y radiante rostro de Jennifer Lopez sigue ocupando titulares de la prensa internacional y continúa dando qué hablar en el mundo virtual. Desde que la cantante estadounidense lanzó su línea de cuidado facial, el debate es el mismo: ¿lleva o no bótox?

La Diva del Bronx se vio obligada a responder a aquellos que aseguran que a sus 51 años se ha puesto la sustancia para evitar la aparición de arrugas y tener la tez radiante que tiene en la actualidad. "Nunca me he puesto bótox ni inyectado nada o hecho alguna cirugía. Solo lo digo", comentó a principios de mes después de que la acusasen de llevar bótox en las redes.

Pero la polémica sigue sin zanjarse, porque en una entrevista reciente que concedió a la revista People volvió a hablar sobre el tema y reveló por qué contestó a aquella usuaria de Instagram que le dijo que lleva bótox.

"No juzgo a nadie. Si quieres ponerte bótox o inyectarte, ¡está bien! Pero no quiero que la gente mienta sobre mí", afirmó la artista, que solo vende los trucos de belleza que a ella le funcionan. "Por favor, no me llaméis mentirosa. No tengo por qué mentir. Siempre he sido muy sincera sobre toda mi vida", añadió con seriedad.

La prometida de Alex Rodriguez asegura que si llevase bótox, lo diría. "No quiero que la gente diga 'deja de mentir, estás haciendo esto o aquello' cuando no es cierto".

"Sentí que tenía que aclararlo, pero de una manera amorosa. Y uno de mis grandes secretos de belleza es que trato de ser amable con los demás y animar a otras mujeres. Creo que eso es importante para nosotras en vez de intentar derribarnos", comentó sobre la contundente respuesta que ofreció en las redes.

Fue a principios de este mes cuando la neoyorquina se encontró con el siguiente comentarios junto a un vídeo que compartió probando uno de los productos de su línea. "Las cejas y la frente no se mueven en absoluto cuando hablas o tratas de expresar, definitivamente tienes bótox. Y toneladas de él. Y está bien. Solo lo digo", fue el mensaje que le enviaron.

La cantante y actriz no se quedó callada y amablemente respondió con un mensaje en el que también desveló un "secreto de belleza" alternativo: "Eso es solo mi cara!!! Por 500 millones de veces, nunca me he puesto bótox ni inyectado nada o hecho alguna cirugía. Solo lo digo. Compra algo de JLOBEAUTY y siéntete bella en tu propia piel. Y aquí va otro secreto de belleza: Intenta dedicar tu tiempo a ser más positiva, amable y edificante con los demás y no pases tu tiempo tratando de derribarlos. Eso te mantendrá joven y hermosa también!!!".

