Cantante española Beatriz Luengo versiona Patria y Vida

La compositora y cantante española Beatriz Luengo González versionó la canción Patria y Vida, que mantiene conmocionada a Cuba, desde su difusión, desató una guerra de canciones entre detractores y partidarios del gobierno castrista y mantiene récord de visualizaciones y Me gusta en la red Youtube.

La también actriz española, casada con el cantante cubano Yotuel Romero con quien tiene un hijo y otra en camino, publicó su versión en su página de Facebook, en la que usó una frase de Willy Chirino: Una bala apaga un corazón. Una canción lo enciende; y estuvo acompañada al piano por Alean Imbert y la grabó en una habitación decorada con la talla en madera de una cebra africana y un afiche de la pintora mexicana Frida Khalo.

Al momento de redactar esta nota, la versión de Patria y VIda, cantada por Beatriz Luengo González, cosechaba más de 1,300 Me gusta y 105 comentarios; cinco Me asombra y tres Me entristece, según los datos de Facebook.

Sin palabras, lo más bello que he escuchado en los últimos meses, escribió Kenia Obregón; Gracias, Beatriz... Millones de cubanos te agradecemos sentir Cuba como tuya también.¡Sublime!, expresó Raúl R. Ayala; y Any Santana exclamó: Uffffff q linda. Me llegó. ¡Eso es sentimiento!

En febrero, Luengo González compartió en sus redes sociales una emotiva foto para sumarse al reto viral provocado por la canción Patria y Vida, que mantiene emocionados a cubanos de ambas orillas.

Previamente, había salido en defensa de su esposo Yotuel, después de que desde el oficialismo lo tacharan de jinetero.

"El gobierno de Cuba llama 'jinetero' a Yotuel por estar casado conmigo y ser española. Ya le insultó llamándole 'negrito limpiabotas'. Esto no define a Yotuel, señores del gobierno de Cuba. Esto los define a ustedes que no tienen nada más qué decir de un hombre que lo único que ha hecho es música, arte y representación para su pueblo", escribió en su perfil de Instagram.

Beatriz Luengo González (Madrid,1982) dirige su propia escuela de danza en la capital española, ganó un Grammy como compositora del disco A quien quiera escuchar, de Ricky Martin, y resultó nominada a los premios Grammy Latino, en la categoría de Mejor Álbum Pop Contemporánea: Bela y sus Moskitas Muertas (2012), y Cuerpo y Alma (2018); protagonizó la serie española Un paso adelante (2001) y actuó en varios capítulos de las teleseries El Comisario, Periodistas, Policías y Robles Investigador.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.