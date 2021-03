José Daniel Ferrer denuncia acto de repudio y lanzamiento de piedras contra su casa, sede de la Unión Patriótica de Cuba

El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, denunció un nuevo acto de repudio organizado por la policía política contra la sede de la UNPACU en el que, además de apedrear su hogar y sede de la organización, colocaron altavoces y pusieron música escandalosa en su calle.

Haciendo gala de ingenio y sentido del humor, el opositor agradeció que, al menos, no pusieran la canción de Raúl Torres. “Aquí estoy, esperando a ver si me ponen la canción Patria y Muerte por la Tiranía -que ellos le llaman Patria y Muerte por la Vida-, para tirarme aquí en la acera a burlarme y a reírme de lo ridícula que resulta la canción y del récord que tiene de ‘no me gusta’ en YouTube”, se burló Ferrer en una directa.

“Santiago de Cuba. ¡Increíble! Me están ‘repudiando’ con Mala Fe, Fabré, Alexander Abreu... Pero no me ponen la cancioncita de Raúl Torres. Menos mal, pues si la ponen, yo no sé, pero creo que tendré que vomitar. Me apedrearon el hogar y ahora estos agentes me ponen ‘música’ comunista”, denunció Ferrer en un tuit en el que también cambió el nombre al dúo Buena Fe.

"La violencia crece en nuestra Patria, permitida y propiciada por el propio Estado. Están usando y abusando de un poder público para fomentar escenarios de odio", declaró Anamely Ramos el pasado miércoles a través de sus redes sociales, coincidiendo con el sentimiento generalizado de repulsa que ha provocado el régimen en muchos cubanos, con su oleada de represión desatada en los últimos meses, mediante la realización de estos actos.

"Esto no es cuestión de quién piensa lo que piensa. Es cuestión de que el Estado cubano está cometiendo delitos y propiciando delitos que pueden llegar a niveles de violencia que no sabemos. Están cometiendo crímenes de Estado, de odio todos los días", señaló la profesora y acuartelada de San Isidro, manifestando una preocupación creciente entre cubanos dentro y fuera del país.

La contestación cívica que están despertando estos actos se vio reflejada en las palabras expresadas por la activista Carolina Barrero, quien denunció la ilegalidad e inconstitucionalidad del violento acto de repudio del que fue víctima el pasado lunes la también acuartelada de San Isidro, Anyell Valdés.

"Yo no voy a decirle a la seguridad del estado que esto está mal. No me compete a mi instruir a nadie sobre moralidad, eso es asunto de la conciencia de cada cual. Pero sí les digo, contundente, que lo que hacen es ilegal. Va contra los principios básicos de derecho que recoge la Constitución de la República que dicen defender", señaló Barrero en su perfil de Facebook.

Por su parte, el periodista cubano Abraham Jiménez Enoa, columnista del Washington Post, también relató en un artículo publicado en ese diario el violento acto de repudio contra la activista Valdés, congregando a una turba frente a su domicilio en la que se encontraban hasta las maestras de sus hijos menores de edad, que lloraban desamparados ante el violento acto.

Asimismo, el actor y humorista cubano Alexis Valdés dijo que los actos de repudio han vuelto a cobrar protagonismo en Cuba y sostuvo que "son un invento macabro del gobierno de la isla". El artista destacó la cobardía, el oportunismo y el cinismo que entraña un acto de repudio y cuestionó que alguien de buen corazón pueda prestarse para algo tan "indecente, oprobioso e inhumano".

La actriz Lynn Cruz, el ajedrecista Lázaro Bruzón, el locutor Yunior Morales, la escritora y acuartelada de San Isidro Katherine Bisquet, el actor Yunior García Aguilera, o el científico Amilcar Pérez Riverol, entre muchos otros, son ejemplos de los cubanos que también se han expresado públicamente contra estos viles actos represivos organizados por el régimen.

“¡Basta ya! ¡Ni un acto de repudio más! Martí jamás sitiaría la casa de una familia cubana, con niños adentro. Jamás cruzaría su cerca para infundir terror, ni lastimaría a su perro, ni mancharía sus puertas, ni escribiría en sus paredes la palabra MUERTE. Eso no es Revolución, ni Izquierda, ni Progresismo, ni Justicia Social. ¡Eso es fascismo!”, clamó García Aguilera al ver las imágenes del acto de repudio organizado contra Anyell Valdés.

“Yo no puedo hablar con un violador y decirle que por favor me viole menos mis derechos. O te eliminas o te vamos a eliminar. Asco de país. Asco de gobernantes. Gente salvaje. ¡Bárbaros, ustedes no tienen ni idea de la gente que se levanta!”, expresó por su parte Bisquet.

"Condeno rotundamente los actos de repudio que se están cometiendo en Cuba con la gente, con el pueblo", dijo Yotuel Romero en sus redes sociales. "Al mismo tiempo estoy contento con la respuesta de los ciudadanos enviando comida, de la conexión que hemos logrado con la canción "Patria y Vida". Me hace sentir demasiado orgulloso de ser cubano", agregó.

Precisamente ha sido este himno del género urbano el que ha exacerbado la violencia represiva del régimen cubano, al ver la mayoritaria acogida que ha tenido y la osadía de tantos cubanos que han escrito el título en sus cuerpos y paredes, o que lo han reproducido en altavoces por barrios y calles de la isla.

“Santiago de Cuba. Instrumentos de la tiranía acaban de apedrear por enésima vez mi hogar, que es Sede Nacional de #UNPACU, en vísperas de otro acto de repudio en Altamira. Se espera que a las 9 pm comiencen con su escándalo. Ojalá no me pongan la canción de Raúl Torres. Jajaja”, se burló José Daniel Ferrer a pesar de la violencia sufrida este viernes por agentes de la seguridad del estado.