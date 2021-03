Periodista independiente cubano denuncia amenazas desde un perfil falso: Te vamos a dejar desfigurado

El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho denunció este domingo que había recibido graves amenazas vía Messenger desde una cuenta que usa como foto de perfil una imagen de la mítica cantante cubana Celia Cruz.

“Pues bien, evidentemente la desesperación en esta gente es tanta, que una vez más usan los modos más bajos como la intimidación y la amenaza. Pero lo que más me indigna no es solo las claras intenciones de intentar sembrar miedo, sino que usan perfiles totalmente falsos y para colmo de los males, usan la imagen de una cubana que le sobró decoro y valentía, como nuestra querida Celia Cruz”, dijo en Facebook.

Según explicó en la publicación, la persona sin identificar lo había llamado desde hace más de una hora por número privado y al no recibir respuesta de su parte, “viola la privacidad usando la vía Messenger”.

“Uno nace un día, muere el día que le tengan marcado. No le tengo miedo a la muerte, pero sí le tengo mucha pena y vergüenza ajena a quien amenaza con matar y tiene el poco coraje de mostrar su rostro. Adelante, mata si tienes que matar, total, llevábamos 62 años casi muertos”, expresó.

En los mensajes que comparte, el usuario desconocido le advierte al periodista que conoce su dirección personal y que su “peor” decisión fue haber comenzado a trabajar para el medio ADN Cuba. “(…) Si pones un solo pie en la calle para hablar mierda del país que te lo dio todo, ya nosotros nos encargaremos de darte lo que te mereces”, se lee en el mensaje.

“Te vamos a dejar tirado en una esquina y nadie te va a reconocer de lo desfigurado que te vamos a dejar”, dice más adelante el usuario, que también le recuerda la experiencia reciente del activista Raúl Soblett, pareja del periodista, quien llegó a auto agredirse tras varias horas de interrogatorio por la Seguridad del Estado. “No estamos jugando”, le advierte al final del mensaje.

Valdés ha denunciado en reiteradas ocasiones el acoso que sufre por parte de las autoridades cubanas debido a sus colaboraciones. A finales de enero, contó que había sido desalojado del alquiler en el que residía en La Habana por segunda vez en lo que va de 2021. Además, la expulsión se produjo en el día de su cumpleaños.

“Tuve que experimentar el sinsabor de que en plena fiesta de celebración me comuniquen que tengo que abandonar mi renta, nuevamente por ser quien soy; un periodista que no permite la censura, que no permite que lo manipulen y por ser obviamente miembro del Movimiento San Isidro”, aseguró.