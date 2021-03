Asociación Pro Libertad de Prensa de Cuba denuncia 21 agresiones a periodistas en febrero

La Asociación Pro Libertad de Prensa de Cuba (APLP), organización sin fines de lucro que ayuda a fomentar la libertad de expresión y prensa en Cuba, denunció 21 agresiones en el mes de febrero, cometidas contra periodistas independientes en el desarrollo de su trabajo.

La Asociación presentó una relación detallada con los nombres de los periodistas y los actos de los que fueron víctimas, documentando los hechos, el lugar y la fecha de los incidentes violatorios del libre ejercicio de la libertad de prensa.

Abre el listado la periodista del Diario digital 14ymedio, Luz Escobar, quien en los días 2 y 22 de febrero “fue mantenida bajo arresto domiciliar por represores del régimen, sin que hubiera orden judicial y sin explicación de motivos”.

“Arrestado frente al Ministerio de la Agricultura cuando reportaba en tiempo real una protesta de un grupo de protectores de animales”, el periodista de ADNCuba Héctor Luis Valdés Cocho resultó impedido de realizar su trabajo el día 19 de febrero. En días siguientes ha recibido amenazas de golpizas a través de su teléfono, además de intromisiones en su vida privada que provocan indefensión en él y sus allegados.

Entre las represaliadas, la periodista de CubaNet Camila Acosta denunció que el 26 de febrero “su cuenta en Facebook fue hackeada. Significativamente el hecho ocurrió poco tiempo después de la publicación de una entrevista suya al Embajador de la Unión Europea en La Habana, Alberto Navarro, quien aseguró que en Cuba no había una dictadura, declaración que promovió un sin fin de críticas al diplomático” reseña la APLP. “Aún no he podido recuperar la información borrada”, dijo la periodista días después del incidente.

Por su parte, los periodistas de CubaNet Vladimir Turró Páez y Enrique Díaz Rodríguez fueron arrestados en la vía pública cuando se dirigían “a cubrir el desalojo de una familia en el municipio Centro Habana”. Detenidos durante cuatro horas en la sexta estación policial en el municipio Playa, fueron “interrogados por un oficial de la Policía Política que dijo nombrarse Magdiel”, recoge la APLP y amenazados con 15 mil pesos de multa por presunta Actividad Económica ilícita.

Intimidaciones como la sufrida el día 2 de febrero por Roberto Rodríguez Cardona, quien fue citado al Centro de Instrucción Provincial de los Delitos Contra la Seguridad del Estado por un teniente coronel de la seguridad del Estado que dijo al periodista que su caso sería presentado próximamente en el programa televisivo Mesa Redonda, y que luego sería acusado de terrorismo.

Arrestos y amenazas como las que padeció el periodista Yunior Berges González, quien fue arrestado en la vía pública el día 5 de este mes en la provincia Granma; citaciones a “entrevistas” o interrogatorios como el que le hicieron a Lizay Reina Lazo o a Julio César Álvarez López.

Difamación a través de los medios oficialistas de comunicación, allanamientos, decomisos, detenciones arbitrarias, secuestros, presiones en el entorno laboral o familiar: la lista de arbitrariedades policiales documentadas por la APLP es extensa e ilustrativa de la persecución que sufren los periodistas independientes en Cuba.

A finales de diciembre pasado, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) exigió al gobierno cubano el cese del acoso a la prensa independiente y que permita a los cubanos acceder a Internet sin restricciones.

Por su parte, el informe presentado en la 76ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en octubre pasado, recogía datos de la represión y la censura del gobierno cubano hacia los periodistas independientes y activistas cubanos, mostrando su incremento en un período de nueve meses.

“Bajo apercibimiento de desacato, propaganda enemiga, incitación a la violencia o por recibir financiación desde el extranjero, los medios independientes han sido bloqueados y hackeados y los periodistas independientes detenidos, retenidos, amenazados y golpeados, así como se les ha prohibido de sus viviendas o del país”, reflejaba el informe de la SIP.