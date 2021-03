Adolescente cubana con complicaciones secundarias por Covid-19 se encuentra fuera de peligro

Karina, la adolescente cubana de 17 años que se encontraba grave tras complicaciones a causa del coronavirus, se encuentra fuera de peligro.

Así declaró a la ACN Guillermo Montalbán González, jefe de terapia intensiva del centro, quien dijo que la joven se mantiene reportada de cuidado y desde hace tres días se encuentra en una sala abierta donde evoluciona favorablemente.

Karina sufrió un grave síndrome hemofagocítico secundario a la infección por coronavirus SARS-CoV-2, y además tiene antecedentes de asma bronquial y artritis reumatoidea juvenil.

La menor de edad ingresó el 11 de enero en un hospital a causa de las complicaciones, y luego desarrolló una respuesta inflamatoria de gran envergadura.

El especialista explicó que la paciente tuvo disfunción múltiple de órganos, respiratoria, cardiovascular, renal, hematológica y hepática.

A raíz de esta situación, Karina requirió soporte de órganos y sistemas además de un tratamiento específico para el síndrome hemofagocítico.

También recibió atención constante de un equipo multidisciplinario de expertos, entre ellos anestesistas, reumatólogos y nefrólogos.

En estos momentos la joven continúa bajo tratamiento en el hospital pediátrico Eliseo Noel Caamaño, de Matanzas.

Este miércoles el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó 5 muertes por coronavirus y 772 nuevos casos positivos a la enfermedad, con lo cual el país acumula 58.379 pacientes y 357 fallecidos desde el comienzo de la pandemia.

Hasta el momento Cuba es el único país de América Latina que no está vacunando aún contra el COVID-19, según estadísticas ofrecidas por el sitio Our World in Data.

Cuba ha apostado todo por el candidato vacunal local Soberana 02, que comenzó este lunes la fase III de ensayo clínico y que planea ser probado en unas 40 mil personas.

Al día de hoy en Cuba se encontraban ingresadas para vigilancia clínica epidemiológica 22.947 personas, de ellas, 3.999 son sospechosas de tener la enfermedad, 14.432 están en vigilancia y 4.516 son casos activos ya confirmados.