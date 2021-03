La Época tras reabrir en MLC: Estantes llenos y colas desde la madrugada

La emblemática tienda habanera La Época reabrió este lunes con la venta de sus productos en moneda libremente convertible (MLC) y ya circulan en redes sociales las imágenes de los estantes repletos y de las largas colas para poder comprar en el establecimiento.

En el grupo de Facebook Dónde hay equipos en MLC, en el que los cubanos comparten información de las tiendas en dólares y los productos que hay en cada una, una usuaria compartió varias imágenes de los estantes llenos de productos, que mientras la tienda se mantuvo en CUC, no tenía.

Grupo de Facebook / Donde hay equipos en MLC

Las fotos generaron cientos de comentarios y críticas por los precios fuera del alcance de la mayoría, y en particular por la gran cantidad de confituras que tiene la tienda y que muchos padres no pueden comprarles a sus hijos.

En las imágenes se ve cantidad y variedad de cervezas importadas, pomos de refresco Ciego Montero, paquetes de queso Gouda, neveras llenas de pollo, yogures, artículos de higiene y aseo personal, latas grandes de puré de tomate y gran variedad de galleticas dulces, caramelos, sorbetos y chocolates.

"El refresco TuKola en MLC, eso ya es lo último. ¿No decían que solo era para productos importados?", "Después dicen que no hay confituras para los niños, pero abren una MLC y hay montones. Lo que no hay es vergüenza", "Cada vez que veo una tienda MLC es imposible no insultarme con tanta abundancia en todo y que en las otras lo único sea agua, es una falta de respeto", "¿Los niños que sus papás no tienen dólares qué hacen? Pobrecitos, dios mío por favor", son algunos de los comentarios en la publicación de Facebook.

Varios usuarios en redes sociales han compartido imágenes de las interminables colas en las afueras de La Época, donde a mediados del año pasado hubo un importante brote de coronavirus.

Algunos indican que los turnos comienzan a repartirse a las 5 de la mañana y "vuelan".